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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.10.2019 - 23:21, Son Güncelleme:

Nefes borusuna kraker kaçan bebek böyle kurtarıldı

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ABD'nin Florida eyaletinde 1 yaşındaki bebek, yediği krakerin nefes borusuna kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğunun boğazında kalan parçayı çıkaramayan anne panik ile sokağa çıktığında tesadüfen olay yerinden geçen polisler bebeğe müdahale etti. Önce sırtına vurarak ilk yardımı yapan polisler, kısa sürede hastaneye yetiştirdiği minik bebeğin hayatını kurtardı.

Olay, Florida eyaletinine bağlı Kissimmee ilçesinde meydana geldi.

Evinde kraker yiyen 1 yaşındaki bebeğinin nefes alamadığını fark eden anne Amanda Zimmerman, çocuğunun solunum yolunu açmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan anne, kucağına aldığı bebeği ile sokağa çıkıp, çığlık atarak yardım istedi.

Nefes borusuna kraker kaçan bebek böyle kurtarıldı

O sırada devriye görevi yapan polis ekibi hemen araçtan indi. Polis memurlarından Miguel Lanzo, panik halindeki anne Zimmerman'ın yanına koşarak bebeği kucağına aldı ve sırt bölgesine vurarak solunum yolunu açmaya çalıştı.

Nefes borusuna kraker kaçan bebek böyle kurtarıldı

Bu sıra müdahaleye cevap verdiği görülen bebek hareket etti. Ardından polis memuru anne ve bebeği araca alarak hastaneye götürdü. Yapılan müdahalenin ardından hastane yetkilileri bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

POLİSİN MÜDAHALESİ, KAMERALARA YANSIDI

Ölümün eşiğinden dönen minik bebeğe polisin yaptığı müdahale anını kaydeden göğüs kamerası görüntüleri Kissimmee polis Teşkilatı tarafından dağıtıldı.

Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polis memurunun bebeği kurtarmaya çalıştığı sırada, endişeli annenin çığlık attığı ve ağladığı görüldü.

Bu arada polisin müdahalesi ile bebeğin nefes almaya başladığı da kayıtta yer aldı.

Bu davranışından dolayı polis Miguel Lanzo'ya sosyal medyadan övgü dolu paylaşımlar oldu.

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