Neçirvan Barzani'nin ikiz kardeşi öldü
IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin ikiz kardeşi Dlovan Barzani kalp krizi geçirerek 51 yaşında hayatını kaybetti.
Rudaw'ın haberine göre IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani’nin ikiz kardeşi Dlovan Barzani bugün Erbil’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
51 yaşındaki Dlovan Barzani, Neçirvan Barzani’nin sosyal işlerden sorumlu yardımcısıydı. Mesut Barzani, Twitter hesabında yeğeninin ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı.
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