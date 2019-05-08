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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.05.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Necip Rezak'ın serveti Malezya hükümetine geçecek

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Necip Rezak'ın serveti Malezya hükümetine geçecek

Malezya hükümeti, eski Başbakan Necip Rezak'a ait 171 milyon dolar değerinde özel eşyaların devlet hazinesine kazandırılması için harekete geçti.

Malezya hükümeti, Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında geçen yıl el konulan eski Başbakan Necip Rezak'a ait 171 milyon dolar (1 milyar 55 milyon TL) değerinde özel eşyaların devlet hazinesine kazandırılması için harekete geçti.

Malezya The Edge Markets gazetesinde yer alan habere göre, eski Başbakan Necip'in 1MDB paralarıyla aldığı öne sürülerek Malezya polisinin geçen yıl el koyduğu mücevherler, kol saatleri ve güneş gözlüklerinin yanı sıra 27 lüks araba ve 29 ayrı banka hesabında bulunan nakit paraların sahipliğinin devlete geçmesi için Yüksek Mahkemeye "müsadere emri yetkisi" başvurusunda bulunuldu.

Necip Rezakın serveti Malezya hükümetine geçecek

Başvurunun hükümet ve polis teşkilatı tarafından yapıldığı belirtildi.

Malezya polisi, geçen yıl yapılan 9 Mayıs genel seçimlerinin ardından 1MDB soruşturmasının yeniden başlaması üzerine, 16 Mayıs'ta Necip'in kamu fonu paralarıyla aldığı öne sürülen şahsi eşyalarına el koymuştu.

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