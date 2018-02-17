Başarılarıyla birçok meslektaşına örnek olan Prof. Dr. Mutlu Özcan, kariyeri ve kendisine layık görülen ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ödül haberini Uluslararası Diş Araştırmaları Birliğinden (IADR) kendisine gönderilen bir elektronik postayla öğrendiğini belirten Özcan, kariyerinde daha önce de pek çok ödül ve unvan kazandığını ama bu ödülün anlamının farklı olduğunu söyledi.

Diş hekimliğinde biyomalzemeler alanında yaptığı çalışmalardan dolayı, ‘Yılın En Seçkin Bilim İnsanı’ seçildiğini anlatan Özcan, kariyerinde hakemli dergilerde yayınlanmış 450 kadar makalesi olduğunu belirtti. Özcan, “Bu son aldığım ödülün yeri elbette öncekilere göre ayrı. Çünkü dünyada diş hekimliği alanında birçok kurum olmasına rağmen IADR bunların arasında en bilimseli kabul ediliyor. Böyle bir kurumdan bu ödülü almak çok daha anlamlı.” ifadelerini kullandı.

‘KENDİNİZE GÜVENİN’

Geldiği noktanın büyük bir kısmını Turkiye’de aldığı eğitim ve klinik tecrübesine borçlu olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özcan, şunları söyledi: “Ne öğrendiysem Türkiye’de öğrendim, Türkiye’nin eğitimi kesinlikle Avrupa’nın gerisinde değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla Türk meslektaşlarımın kendilerine güvenmelerini istiyorum. Ödülü almam Türk gençlerine güven verdi. Bu tip başarıların Türk meslektaşlarımızı motive edeceğini umuyor, daha da üstün basarılara imza atmalarını diliyorum.”

İngiltere’nin başkenti Londra’daki ExCel London Convention Center’da 25 Temmuz’da yapılacak törenle ödülü takdim edilecek Özcan, bu tip ödüllerin mesleğin sonuna gelmiş veya emekli olan bilim insanlarına verildiğini belirterek, ödülü 48 yaşında almanın kendisi için sürpriz olduğunu vurguladı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Özcan, 1993’te Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl, aynı fakültede Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak kariyerine başladı. 1997-1999 yılları arasında Köln Üniversitesinde doktorasını yaptı. 1999’da Marmara Diş Hekimliği Fakültesinde yardımcı doçent oldu.

Özcan, Türkiye’den sonra, Almanya, Finlandiya, Norveç, Hollanda ve İsviçre’de çalışmalarına devam etti.

2000’li yıllarda uluslararası kongrelerde ödüller kazandı ve Turku (Finlandiya) Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Biyomateryal Kürsüsü ve Oslo’da (Norveç) NIOM Araştırma Enstitüsüne misafir araştırmacı olarak davet edildi. 2002’de Groningen (Hollanda) Üniversitesinden teklif aldı. Aynı yıl Türkiye’de doçentlik unvanını kazandı. Groningen Üniversitesinde 2003 yılında ‘PhD’sini tamamladıktan sonra, 2007 yılında aynı fakültede profesör oldu. 2009’da Zürih Üniversitesinde görev yapmaya başladı. Halen bu üniversitede Diş Hekimliği Malzemeleri Bölümü Başkanı olarak protez kürsüsünde çalışıyor.

Bunların dışında, Brezilya’da üç üniversitede (Sao Paolo, Juiz de Fore ve Natal Üniversitesi), İspanya’da Madrid Üniversitesi, Hong Kong Üniversitesi, Türkiye’de Medipol Üniversitesi ve ABD’de Florida Üniversitesinde misafir profesör olan Özcan, Türkiye ve dünyadan çeşitli üniversitelerle ortak bilimsel çalışmalarına devam ediyor.