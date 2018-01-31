CARLES Puigdemont’un kendisi gibi kaçak eski Katalonya Sağlık Bakanı Toni Comin ile cep telefonu üzerinden yazışmaları, bir İspanyol TV’sinde yayımlandı. Bir etkinlik sırasında Comin’in arkasında duran kamerayla çekilen mesajlaşmada Puigdemont, “Katalan cumhuriyetinin son günlerini yaşadığını” belirterek, “(İspanya Başbakanlık ofisi) Moncloa’nın planı kazandı” diye yazdı.

Lideri olduğu Katalonya Cumhuriyetçi Sol Partiden (ERC) Joan Tarda’nın açıklamalarına göndermede bulunan Puigdemont, “Bittiğini anladığını sanıyorum. Bizimkiler bizi, en azından beni feda etti” ifadesini kullandı.

‘İTİBARIM İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM’

Bundan sonra itibarı için mücadele edeceğini kaydeden Puigdemont, mesajında, “Ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum, umarım çoktur ancak onu, itibarımı korumaya adayacağım. Bu iftiralar, söylentiler ve yalanlar beni çok yıprattı” yorumunu yaptı.

ORTAYA ÇIKINCA TEPKİ GÖSTERDİ

Belçika’da kaçak yaşayan Puigdemont, TV programının ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, mesajlarının yayımlanmasının mahremiyetinin ihlali olduğunu ifade ederek, “Ben bir insanım. Şüpheye düştüğüm zamanlar oluyor. Ben aynı zamanda başkanım, ne boyun eğeceğim ne de vatandaşlar ve ülke için saygı, takdir ve taahhütten vazgeçeceğim. Haydi yolumuza devam edelim” diye yazdı.

El Pais gazetesi, yazışmaları görüntülenen Comin’in gizliliğin ihlali nedeniyle dava açacağını belirtti. Joan Tarda, hafta sonu bir gazeteye verdiği demecinde gerekirse Puigdemont’u feda edeceklerini söylemişti.