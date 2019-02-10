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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri"Ne Filistin’e ne de Venezuela’ya herhangi bir ABD müdahalesini kabul etmiyoruz"
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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
10.02.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

"Ne Filistin’e ne de Venezuela’ya herhangi bir ABD müdahalesini kabul etmiyoruz"

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"Ne Filistin’e ne de Venezuela’ya herhangi bir ABD müdahalesini kabul etmiyoruz"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin meselesinde ABD’nin artık yeri olmadığını belirterek, "Ne Filistin’e ne de Venezuela’ya herhangi bir ABD müdahalesini kabul etmiyoruz." dedi.

Abbas, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 32. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'nde Afrikalı liderlere seslendi.

Liderlere, Filistin davasına verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Abbas, "Afrika Birliği ile ortaklığımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Abbas, İsrail'in işgal altında tuttuğu her yerde ve Kudüs'te kültürel mirasın tehdit altında olduğunu hatırlatarak, İsrail'in kural tanımaması ve kendisini yasaların üstünde görmesine ABD yönetiminin destek olduğuna dikkati çekti.

Filistin'in iki devletli çözüm için savaşmakta kararlı olduğunu belirten Abbas, ABD'nin artık Filistinle ilgili meselelerde yeri olmadığını dile getirdi.

Abbas, "Ne Filistin'e ne de Venezuela'ya herhangi bir ABD müdahalesini kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını da eleştiren Abbas, Afrika ülkelerine büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımamaları çağrısında bulundu.

Afrika Birliği Örgütü'nün 2002 yılında Afrika Birliği adını almasıyla gözlemci üyeliği son bulan İsrail, uzun süredir Afrika ülkelerinin desteğini almak için kıtada lobi çalışmaları yapıyor.

Filistinli lider Abbas ise gözlemci üye statüsünü kullanarak her dönem Afrika Birliği Zirvesi'ne katılıyor.

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