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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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19.07.2018 - 01:05, Son Güncelleme:

NBA oyuncusu da kurtarmaya katıldı... Dünya o mülteciyi konuşuyor

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NBA oyuncusu da kurtarmaya katıldı... Dünya o mülteciyi konuşuyor

DÜNYA pazartesi günü Akdeniz’de batırılmış bir teknenin enkazından sağ çıkarılan Josephine isimli bir mültecinin dramını konuşuyor. Aynı olayda biri çocuk iki kişi can verdi. Alman Bild gazetesi, “Bu kadın ölümü gördü” diye başlık attı, İngiliz Daily Mailonline, “Ölüme terk edildiler” diye yazdı. Kurtarma faaliyetine NBA yıldızı Mike Gasol da katıldı.

KAMERUN’DAN KAÇARKEN
Josephine ve diğerleri, Avrupa’ya ulaşmaya çalışan binlerce mülteciden birkaçıydı. Pazartesi günü Libya sahil güvenliği, uluslararası deniz kurtarma faaliyetlerinin koordine edildiği merkeze 158 mülteciyi kurtardığı raporunu geçti. Ancak tekneden inmeyi reddeden iki kadın ve bir çocuk geride bırakılmıştı. İspanyol Proactiva Open Arms isimli yardım örgütü, o kadınlardan birini salı günü Libya sahiline 80 deniz mili ötede kurtardı. Gazeteci Annalisa Camilli’ye göre kurtarılan kadının adı Josephine’di, Kamerun asıllıydı. Batmış teknenin masasına tutunarak hayatta kalmıştı. Diğer kadın ve oğlu muhtemelen kurtarılmadan birkaç saat önce can vermişti. STK’ya göre tekne Libya sahil güvenliği tarafından kasten batırılmıştı.

İTALYA’YA SUÇLAMA
Kaddafi’nin 2011’de devrilmesinin ardından Libya, Avrupa’ya geçmek isteyen mültecilerin en önemli transit noktalarından biri haline geldi. İtalya’da iktidar olan popülist yönetimin de Libya’ya mültecileri engellemesi için yardımda bulunduğu, geri çevrilen mültecilerin burada şiddete maruz kaldığı öne sürülmüştü. Open Arms isimli STK’nın başkan yardımcısı Erasmo Palazzatto, ana, oğulun ölümünden Libya ile işbirliği yapan Roma’yı sorumlu tuttu.

NBA oyuncusu da kurtarmaya katıldı... Dünya o mülteciyi konuşuyor
Kurtarılan kadının Kamerunlu ve 40 yaşında olduğu belirtildi.

 

İSPANYA YENİ MÜLTECİ ROTASI
BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü’ne (IOM) göre Akdeniz’de mülteci göçü İtalya’dan İspanya’ya kaymaya başladı. 15 Temmuz itibarıyla İspanya’ya ulaşan mülteci sayısı 18.016 oldu, İtalya’ya ise aynı dönemde 17.827 mülteci geldi.

GASOL: DÜŞ KIRIKLIĞI ÖFKE VE ÇARESİZLİK
Akdeniz’deki kurtarma faaliyetine Amerikan NBA ligindeki Memphis Grizzlies takımından basketbolcu Marc Gasol’un da katıldığı ortaya çıktı. Gasol, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Düş kırıklığı, öfke ve çaresizlik. Bu kadar çok savunmasız insanın denizde ölüme terk edilmesi inanılmaz. Şu an ekip arkadaşlarım dediğim kişilere büyük hayranlık duyuyorum” dedi.

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