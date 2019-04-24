NBA koçuna taciz davası
ABD’li eski spor muhabiri Kelli Tennant, NBA takımlarından Sacramento Kings’in koçu Luke Walton hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla dava açtı. Tennant, tacizin 2017’de bir otel odasında gerçekleştiğini iddia ediyor.
AMERİKAN Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Sacramento Kings’in koçu Luke Walton, spor muhabiri Kelli Tennant’a yönelik cinsel saldırıyla suçlanıyor. Walton’ın 2017 yılında Golden State Warriors’ta yardımcı koçluk yaptığı dönemde Tennant’a, Santa Monica’daki Casa Del Mar Hotel’de cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyor. Walton’ın yeni takımı Sacramento Kings, bir hafta önce sözleşme imzaladığı koç hakkındaki suçlamalarla ilgili olarak bilgi toplamaya devam ettiklerini, bunun dışında bir yorum yapılmayacağını açıkladı.
TACİZLERİ DEVAM ETTİ
Kelli Tennant, yaşadığı talihsiz olayı birkaç kişiyle paylaştığını, başta dava açmadığını ancak Spectrum SportsNet kanalının sunucusu olduğu dönemde Los Angeles Lakers’ın koçluğunu yapan Walton’ın tacizlerinin devam etmesi üzerine şikâyette bulunmaya karar verdiğini söyledi.
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