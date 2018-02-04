Nazi suçlularına bağış yapmış

DERGİNİN haberine göre Kohl, Hitler’in savaş suçu işleyen SS generali Paul Hausser’i de “Dürüst adam” olarak nitelendirmiş. SS’ler, silahlı parti militanlarından oluşuyordu. Kohl’ün bağışta bulunduğu ‘Hausser Yardım Vakfı’, hapis yatan Nazi mahkûmları ve ailelerine yardım amacıyla 1962’de ‘SS Silah Birlikleri’nin generali Paul Hausser adına kuruldu. SS Silah Birliklerini anlayışla karşılayan Helmut Kohl, 1985’te ABD Başkanı Ronald Reagen’le Bitburg’ta SS Silah Birliklerinden askerlerin de yattığı askeri mezarlığı ziyaret ederek, çelenk koymuştu. Olay, o dönem büyük bir skandal olarak nitelenmişti.