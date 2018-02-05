Nazi SS’lerin marşını bağlamayla çaldı

VİDEODA, üzerine nazi üniforması bulunan ve Türk olduğu sanılan bir kişi, SS’lerin marşını bağlamayla çalıyor. Instagram’da ‘WorldWarTR’ adlı hesaptan paylaşılan video, Youtube ve Twitter’dan da paylaşılınca tartışmalara yol açtı.

Kimi kullanıcılar videoyu esprili bulurken, kimileri ise tepki gösterdi. Hitler’in türküleri sevdiği ve aslında Türk olduğunu iddia edenler bile çıktı!

İşte o yorumlardan öne çıkanlar;

Sorunlu Adam: Kapat şu müziği admin abi.

S.Çetin: Öleydim bir faşistin elinde bağlama görmeyeydim.

Hülya Aldemir: Ütad olmuş mu bu.

Sanço Panço: Dehşet Prodüksiyon sunaaarrrr...

Little Finger: İlginç ve bir o kadarda karmaşık bir olay.

Ahmet Firat Polat: Berlin ovası Berlin ovası, kazanamadım sıla parası.

İbrahim Beğ: Hitler’in sevdiği Türküler.

Tolga Beğ: Gerçek Hitler türküleri severdi.

Varolan biri: Hitler aslında Türk.

Mustafa Kıransoy: Türk olmak bize yeter. Ne faşizm, ne komünizm ne de liberalizm. Tek yol milliyetçi Türkiye.

Mustafa Soylu: Ren Nehri akmam diyor. 3. Reich’ı yıkmam diyooor. Şanı büyük SS subayı Berlin’den çıkmam diyor.

AlphaTroll: O gemi gelmeyecek artık Führerim.