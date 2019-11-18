Nazi müzayedesine öfke
60 milyon insanın hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı ve Yahudi Soykırımı’ndan sorumlu Nazi liderleri ile sevgililerinin özel eşyalarının açıkartırmaya çıkarılması sert eleştirilere hedef oldu.
Münih’teki Hermann Historica adlı müzayede evinde çarşamba akşamı düzenlenecek açıkartırmada Hitler’in silindir şapkası, Nazi ideolojisini içeren “Kavgam” adlı kitabının özel baskısı, sevgilisi Eva Braun’un davetlerde giydiği gece kıyafeti, Reichstag Başkanı Hermann Göring’in puro kutusu gibi 842 özel eşya satılacak. Hitler’in silindir şapkası 12 bin 500 Euro’dan, sevgilisi Eva Braun’un gece kıyafeti ve Kavgam adlı kitabın özel baskısı 75 bin Euro’dan açıkartırmaya çıkacak. Nazi liderlerinin özel giysilerinin müzayedeyle satılması, başta Yahudi kuruluşlarının yoğun tepkisini çekti. Avrupa Yahudiler Birliği müzayede evine bir mektup yazarak, açıkartırmanın iptalini istedi. Müzayede evi müdürü Bernhard Pacher ise eleştirileri haksız olarak niteledi.
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