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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
CANSU ÇAMLIBEL - WASHINGTON
10.04.2018 - 22:31, Son Güncelleme:

Nauert: Onların elde ettikleri bulgulara bakacağız

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
Nauert: Onların elde ettikleri bulgulara bakacağız

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Doğu Guta’da kimyasal saldırı şüphesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. "Koordineli bir tepki üzerinde çalışıyoruz." diyen Nauert, "Kimyasal Silahları Önleme Örgütü bölgeye gitti. Kimyasal silahların tespiti konusunda altın standarda sahipler. Dolayısıyla mutlaka onların elde ettikleri bulgulara bakacağız." diye konuştu. Nauert, "ABD’nin bu konuda kendi mekanizmaları ve istihbarat çalışmaları da var." dedi.

Doğu Guta’da kimyasal saldırı şüphesinin ardından gerilim tırmandı. Suriye hava üssü bombalandı. Şam ve Moskova, İsrail’i suçladı. ABD Başkanı Donald Trump Suriye ile ilgili olarak, "Askeri yetkililerle görüşüyorum. Muhtemelen gün bitmeden bir karar vereceğim" demişti.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nauert, şöyle konuştu:

Başkan Trump, İngiltere Başbakanı May ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Bakan Yardımcısı Sullivan iki kez İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johson ile görüştü. Koordineli bir tepki üzerinde çalışıyoruz.

Kimyasal Silahları Önleme Örgütü bölgeye gitti. Kimyasal silahların tespiti konusunda altın standarda sahipler. Dolayısıyla mutlaka onların elde ettikleri bulgulara bakacağız.

Ancak öte yandan ABD’nin bu konuda kendi mekanizmaları ve istihbarat çalışmaları da var.

Beyaz Saray’ın açıklayacağı kararın önüne geçmek istemem.

Biz orada bir çeşit kimyasal kullanıldığını biliyoruz. Ancak mesele hangi kimyasalın kim tarafınfan kullanıldığının tespit edilmesinde. Şunu da biliyoruz ki bu tür kimyasallara sadece belli aktörlerin ulaşımı var, bu tür kimyasalların taşınması da ancak belli aktörler tarafından gerçekleştirilebilir.

 

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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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