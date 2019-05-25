NATO’ya Patriot talebi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriNATO’ya Patriot talebi
GeriDünya NATO’ya Patriot talebi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Uğur ERGAN/ANKARA
25.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

NATO’ya Patriot talebi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NATO’ya Patriot talebi

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemini bekleyen Türkiye, Suriye’den gelebilecek bir tehdite karşı NATO’nun sınır hattına konuşlandırdığı, hâlâ aktif durumda bulunan Patriot ve Samp-t hava savunma bataryalarının görev sürelerinin uzatılması talebinde bulundu. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki istikrarsızlık ve çatışmaların devam ettiğini ittifaka ileten Türkiye, İspanya ve İtalya’ya söz konusu talebi bildirdi.

Ankara’nın talebinde Türkiye’nin NATO’nun güneydoğu sınırını oluşturduğu vurgulanarak, bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle füze tehdidinin sürdüğü, bu nedenle hava savunma sistemlerine dönük ihtiyacın devam ettiği kaydedildi. NATO hava savunması çerçevesinde İspanya’dan gönderilen Patriot hava savunma bataryası Haziran 2015, İtalya’dan gönderilen Samp-t hava savunma bataryası da Temmuz 2016’dan bu yana aktif durumda. Patriotlar Adana’da, Samp-t sistemi de Kahramanmaraş’ta konuşlanmış durumda. Görev süreleri ise Haziran sonunda doluyor. Bu arada Ankara, Fransa ile bir Samp-t hava savunma sisteminin Türkiye’de konuşlandırılması konusunda görüşüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Hindistan’da eğitim merkezinde yangın: Çok sayıda ölü var
Theresa May istifa edeceği tarihi açıkladı
Ada'da May'in istifa kararına tepkiler
Rusya'da casuslukla suçlanan ABD’linin tutukluluk süresi uzatıldı