NATO’ya Patriot talebi
Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemini bekleyen Türkiye, Suriye’den gelebilecek bir tehdite karşı NATO’nun sınır hattına konuşlandırdığı, hâlâ aktif durumda bulunan Patriot ve Samp-t hava savunma bataryalarının görev sürelerinin uzatılması talebinde bulundu. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki istikrarsızlık ve çatışmaların devam ettiğini ittifaka ileten Türkiye, İspanya ve İtalya’ya söz konusu talebi bildirdi.
Ankara’nın talebinde Türkiye’nin NATO’nun güneydoğu sınırını oluşturduğu vurgulanarak, bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle füze tehdidinin sürdüğü, bu nedenle hava savunma sistemlerine dönük ihtiyacın devam ettiği kaydedildi. NATO hava savunması çerçevesinde İspanya’dan gönderilen Patriot hava savunma bataryası Haziran 2015, İtalya’dan gönderilen Samp-t hava savunma bataryası da Temmuz 2016’dan bu yana aktif durumda. Patriotlar Adana’da, Samp-t sistemi de Kahramanmaraş’ta konuşlanmış durumda. Görev süreleri ise Haziran sonunda doluyor. Bu arada Ankara, Fransa ile bir Samp-t hava savunma sisteminin Türkiye’de konuşlandırılması konusunda görüşüyor.
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