NATO’ya kadın genel sekreter mi

Gazete konuyla ilgili şu yorumu yaptı: “Alman bakan, ittifak içinde itibar görüyor. Stratejik yeteneğe ve önemli bir donanıma sahip. O konuşurken bakan arkadaşları onu dinliyor, ayrıca NATO içindeki küçük ülkelerle de ilgili.” Bir NATO ülkesinden üst düzey bir diplomat ise “Von der Leyen ile birlikte Almanya’nın NATO’daki angajmanı arttı. Bunu bakana borçlular. Genel sekreterlik makamı için iyi bir tercih olur” yorumunda bulundu.

TÜRKİYE’NİN İTİRAZI

Die Welt’e göre onayı gereken NATO üyesi Türkiye’nin ise Von der Leyen ile ilgili rezervleri bulunuyor. “Ankara’nın von der Leyen’den yerine getirmesi gereken açık beklentileri bulunuyor” dendi. 59 yaşındaki Ursula von der Leyen, yedi çocuk annesi.