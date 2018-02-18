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    NATO’ya kadın genel sekreter mi

    Hürriyet Haber
    18.02.2018 - 01:22 | Son Güncelleme:

    NATO ülkeleri arasında Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in adının iki yıl içinde NATO Genel Sekreterliği’ne getirilmesine dair tartışma olduğu belirtildi. Söz konusu iddia bugün yayınlanan Alman Welt am Sonntag gazetesinde yer alıyor.

    Gazete konuyla ilgili şu yorumu yaptı: “Alman bakan, ittifak içinde itibar görüyor. Stratejik yeteneğe ve önemli bir donanıma sahip. O konuşurken bakan arkadaşları onu dinliyor, ayrıca NATO içindeki küçük ülkelerle de ilgili.” Bir NATO ülkesinden üst düzey bir diplomat ise “Von der Leyen ile birlikte Almanya’nın NATO’daki angajmanı arttı. Bunu bakana borçlular. Genel sekreterlik makamı için iyi bir tercih olur” yorumunda bulundu.

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    Die Welt’e göre onayı gereken NATO üyesi Türkiye’nin ise Von der Leyen ile ilgili rezervleri bulunuyor. “Ankara’nın von der Leyen’den yerine getirmesi gereken açık beklentileri bulunuyor” dendi. 59 yaşındaki Ursula von der Leyen, yedi çocuk annesi.

    Etiketler: gazetehaberleri , nato , kadın
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