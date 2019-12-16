‘NATO’dan uzaklaşma niyetimiz yok’

Akar, Katar’da düzenlenen 19. Doha Forumu kapsamında katıldığı bir oturumda, Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Büyükelçi Wolfgang Ischinger’ın sorularını yanıtladı. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının, NATO’ya ve Türkiye’nin ittifaka üyeliğine etkilerine ilişkin soru üzerine Akar, “Biz, NATO’nun merkezindeyiz. Hiçbir yere gitmiyoruz, NATO’dayız” yanıtını verdi.

Türkiye’nin ulusal güvenliği için hava savunma füze sistemlerine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Akar, bu ihtiyacı karşılamak için aralarında Fransa ve ABD’nin de bulunduğu bazı müttefiklerle temasa geçildiğini ancak sonuç alınamadığını anlattı. ABD Başkanı Trump’ın da “Türkiye’nin bu sistemleri ABD’den almak için elinden geleni yaptığını ancak Obama yönetiminin süreci tamamlayamaması nedeniyle Rusya’dan almak zorunda kaldığını” söylediğini hatırlatan Akar, şimdi benzer şekilde ABD ile F-35’ler konusunun gündemde olduğunu belirtti.

‘SADECE TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELE EDİYORUZ’

AKAR, Türkiye’nin DEAŞ, PKK/YPG ve tüm terör örgütleri ile mücadeleye bağlı olduğunu belirterek “Kürtlerle ya da herhangi bir etnik grupla sorunumuz yok. Biz sadece terör örgütleri ile mücadele ediyoruz” dedi. Dengesiz ve öngörülemeyen bir güvenlik ortamının yaşandığını belirten Akar, “YPG’nin müttefiklerimizden destek görmesi onun terör örgütü olduğu gerçeğini değiştirmez” ifadelerini kullandı.