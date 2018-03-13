NATO'dan Türkiye açıklaması: "Dayanışma içindeyiz"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, AA muhabirine Türkiye-NATO ilişkileri, Zeytin Dalı Operasyonu, Suriye'deki mevcut durum ve S-400 anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, Türkiye'nin çok önemli bir NATO müttefiki olarak kolektif güvenliğe, NATO operasyonlarına ve misyonlarına birçok farklı şekilde katkı sağladığının altını çizerek Türkiye'ye teşekkür etti.

Zeytin Dalı Operasyonu hakkında konuşan Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var" diyerek NATO'nun Türkiye'nin bu endişeleri ölçülü ve orantılı bir şekilde ele almasını beklediğini kaydetti.

"TERÖR TEHDİDİNE KARŞI TÜRKİYE'YLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

NATO'nun Türkiye'ye destek sağladığına dikkati çeken Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çerçevede Türkiye'ye bazı güvence önlemleri sunuyoruz. Türkiye'de askeri varlığımız var, erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) Türk hava sahası üzerinde uçarak destek sağlıyor ve aynı zamanda hava savunma bataryaları konuşlandırdık, Patriot bataryaları ve İspanya ile İtalya'nın SAMP-T bataryası Türkiye'ye sağladığımız destek unsurları arasında bulunuyor."

Stoltenberg, "Türkiye'ye NATO'ya sağladığı destekten dolayı minnettarız ve ülkede son yıllarda artan askeri varlığımızla güneyinden gelen istikrarsızlık ve terör tehdidine karşı Türkiye'yle dayanışma içinde olduğumuzu gösteriyoruz." vurgusunu yaptı.

"YUNAN ASKERLERİ KONUSU TÜRKİYE-YUNANİSTAN ARASINDA ÇÖZÜLMELİ"

Türkiye sınırını geçtiği için tutuklanan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan'ın ikili ilişkileri kapsayan bir konuyu resmi şikayetle NATO'ya taşıması hakkında da Stoltenberg, "Bu, Türkiye ve Yunanistan arasında çözülmesi gereken bir konudur." diye konuştu.

"S-400 TEDARİKİ ULUSAL BİR KARARDIR"

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına yönelik anlaşmayla ilgili Stoltenberg, "Türkiye dahil tüm müttefiklerin ne tür askeri kabiliyetlere yatırım yapacağı ulusal bir karardır. Bu da Türkiye'nin ulusal bir kararıdır." ifadelerini kullandı.

NATO için önemli olan müttefikler arasındaki farklı sistemlerin "birlikte çalışabilirliği" olduğunu kaydeden Stoltenberg, henüz S-400 hava savunma sisteminin NATO sistemlerine entegre edilmesine yönelik bir talep olmadığına ve entegrasyonun da kolay olmayacağına dikkati çekti.

Stoltenberg, diğer yandan Türkiye'nin Fransa ve İtalya'dan kapsamlı hava savunma sistemi olan SAMP-T bataryası almaya yönelik anlaşma imzalamasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

"NATO'NUN SURİYE'DE SAHAYA İNMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPILMADI"

AA muhabirine yaptığı açıklama öncesinde Stoltenberg, Brüksel'in önde gelen kadın gazetecileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda Stoltenberg, NATO'nun Suriye'de sahada neden daha aktif bir rol üstlenmediğinin sorulması üzerine, "NATO'nun Suriye'de sahaya inmesi için herhangi bir çağrı yapılmadı ve yapılacağını da beklemiyorum." dedi.

Suriye'deki mevcut durumun "çok karmaşık, tehlikeli ve zor" olduğunu kaydeden Genel Sekreter Stoltenberg, bazı NATO müttefiklerinin Suriye'de sahada olduğunu hatırlattı.

NATO'nun DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun üyesi olduğunu belirten Stoltenberg, ittifakın çatışmaya Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi çözüm bulunmasını kuvvetli şekilde desteklediğini vurguladı.

Stoltenberg, "İnsanların acı çektiğini, şiddeti görüyoruz. İnsanlar evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Özellikle Doğu Guta'da Esed rejiminin İran ve Rusya desteğiyle sivilleri hedef aldığını görüyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN MEŞRU GÜVENLİK KAYGILARINI TÜM MÜTTEFİKLER KABUL EDİYOR"

NATO'nun iki güçlü üyesi Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler hakkında ise Stoltenberg, Türkiye ve ABD arasında doğrudan iletişim olduğunu ve bunu memnuniyetle karşıladığını belirterek "Ancak bu şekilde Kuzey Suriye'de ve Afrin'deki sınamaların üstesinden gelebiliriz." dedi.

Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları tüm NATO müttefikleri tarafından kabul ediliyor." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta "yenilmez" olarak tanıttığı "sınırsız menzilli silahlar" hakkında açıklama yapan Stoltenberg, NATO-Rusya ilişkilerinin caydırıcılık ve diyalogdan oluşan iki ayaklı politikaya dayandığını anımsattı.

Stoltenberg, Putin'in konuşmasının son yıllarda ortaya çıkan bir düzenin parçası olduğunu, Moskova yönetiminin son dönemde askeri kabiliyetlerini geliştirmek için ciddi yatırım yaptığını belirtti.

"Rusya komşumuz ve hiçbir yere gitmiyor" diyen Stoltenberg, NATO'nun Rusya'yla yapıcı bir ilişki geliştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Rusya'nın geleneksel ve nükleer güçlerini entegre etmeye yönelik çalışmaları da bulunduğunu ifade eden Stoltenberg, "Geleneksel ve nükleer silahlar arasındaki ayrımı bulanıklaştırmak çok tehlikeli." uyarısında bulundu.