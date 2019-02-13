NATO'dan Rusya'ya 'yükümlülüklerini yerine getir' çağrısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriNATO'dan Rusya'ya 'yükümlülüklerini yerine getir' çağrısı
GeriDünya NATO'dan Rusya'ya 'yükümlülüklerini yerine getir' çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
13.02.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

NATO'dan Rusya'ya 'yükümlülüklerini yerine getir' çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NATO'dan Rusya'ya 'yükümlülüklerini yerine getir' çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin Rusya'ya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapmayı sürdüreceğini belirtti.

Brüksel'de iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, bakanların güvenlik konularını ele alacağını bildirdi.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birinin INF Anlaşması olduğunu ifade eden Stoltenberg, "Rusya'ya INF Anlaşması'nın yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrıda bulunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceğini duyuran Stoltenberg, bunu Rusya'yla diyaloğu sürdürmek için önemli bir platform olduğunu kaydetti.

KÜLFET PAYLAŞIMI

Stoltenberg, bakanların aynı zamanda külfet paylaşımını da ele alacağını belirterek, müttefiklerin savunmaya daha fazla yatırım yapmaya başladığının altını çizdi.

NATO Genel Sekreteri, son iki yılda Avrupa ve Kanada'nın savunma harcamalarına 41 milyar dolar eklemesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Toplantıda aynı zamanda NATO'nun Afganistan, Irak ve Kosova'daki misyonlarının gündeme geleceğini belirten Stoltenberg, Makedonya'nın ise ilk defa davetli olarak toplantıya katıldığını belirtti.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı TSİ 16.00'da INF Anlaşması'nın görüşüleceği birinci oturumla başlayacak.

TÜRKİYE'Yİ MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR TEMSİL EDİYOR

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor.

Toplantıya ilişkin oturumlara iştirak edecek olan Akar'ın ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile görüşen Akar'ın ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.

Akar'ın, aralarında İtalya, Fransa, Karadağ ve Gürcistan'ın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanlarıyla da görüşmesi bekleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması