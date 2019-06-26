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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
26.06.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

NATO'dan Rusya'ya uyarı

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NATO'dan Rusya'ya uyarı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'ya INF'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. Ancak bu gerçekleşmezse NATO'nun cevap vermesi gerekecektir." uyarısında bulundu.

Brüksel'de iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bakanların gündeminde birçok güvenlik konusu olduğuna dikkati çekti.

Bakanların öncelikli olarak Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nın (INF) ihlalini ve buna karşı NATO'nun alacağı tedbirleri görüşeceğini ifade eden Stoltenberg, "Rusya'nın INF Antlaşması'nı kurtarmak için 2 Ağustos'a kadar vakti var. Rusya'ya antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. Ancak bu gerçekleşmezse NATO'nun cevap vermesi gerecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, Rusya'nın INF'yi ihlalinin çok ciddi bir konu olduğuna dikkati çekerek zamanın daraldığını, NATO'nun alabileceği tedbirleri görüşeceğini ve bunları 2 Ağustos'tan sonra uygulamaya başlayacağını kaydetti.

TÜRKİYE'Yİ MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR TEMSİL EDİYOR

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor. Toplantı kapsamında düzenlenecek oturumlara katılacak Akar'ın, aynı zamanda ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında savunma harcamaları, INF Antlaşması, Afganistan, İttifak'ın uzay politikası ile ileri teknolojik gelişmeler bulunuyor.

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