NATO’dan ilk yorum: Henüz erken
Resmi ziyaret için geldiği ABD’nin başkenti Washington’da temaslarını sürdüren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Pentagon’da ABD Savunma Bakanlığı’na vekalet eden Patrick Shanahan tarafından kabul edildi.
Görüşmenin gündemindeki başlıca konulardan biri, Afganistan’daki gelişmeler oldu. Stoltenberg gazetecilerin “Taliban ile barış için bir çerçeve üzerinde prensipte anlaşmaya varılmış olmasına” ilişkin soruları yanıtladı. Taliban ile müzakereleri olumlu karşıladıklarını belirten Stoltenberg şunları söyledi: “Biz müzakere edilmiş barışçıl bir çözümün koşullarını sağlamak için Afganistan’dayız. Gerekenden daha uzun kalmayacağız. Ancak Afganistan’ın yeniden uluslararası teröristler için güvenli bölge olmasına engel olma hedefimizi riske atmayacak bir durum oluşmadan ayrılmayacağız ya da birliklerimizin sayısını azaltmayacağız.”
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