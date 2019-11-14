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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ABD, (DHA)
14.11.2019 - 19:32, Son Güncelleme:

NATO'dan dikkat çeken Soğuk savaş çıkışı

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NATO'dan dikkat çeken Soğuk savaş çıkışı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington'da düzenlenen NATO Endüstri Forumunda, "Avrupa'da tek bir ateş açılmadan Soğuk Savaş'ın sona ermesini mümkün kılan koşulları yarattık. Balkanlarda kan dökülmesine izin vermedik. Afganistan'dan Irak'a kadar terörizmle savaştık. Bugün 1 milyara yakın insanı korumaya devam ediyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen NATO Endüstri Forumuna katıldı.

Forumda söz alan Stoltenberg, NATO'nun tarihi önemini ifade ederek, "Bugün Başkan Truman'ın 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması’nın imzalanmasına ev sahipliği yaptığı salonda duruyoruz. Tarihteki en başarılı ittifak olan NATO'ya hayat veren anlaşma. NATO, Avrupa’da tek bir ateş açılmadan Soğuk Savaş’ın sona ermesini mümkün kılan koşulları yaratmıştır. Berlin Duvarı'nın yıkılmasına ön ayak olmuştur. Orta ve Doğu Avrupa'nın özgürleşmesine katkıda bulunmuştur. NATO Endüstri Forumu da, birlikte çalışmanın yeni ve daha iyi yollarını oluşturmamıza yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

BAŞARIMIZ EN İYİ DONANIMLARA SAHİP OLMAMIZDAN KAYNAKLANIYOR

NATO'yu güçlü kılan etmenlerinden başında teknolojinin geldiğini vurgulayan Stoltenberg, "Başarımız her zaman en iyi silahlara, en iyi donanıma ve en son teknolojiye sahip olmaya dayanmaktadır. Şimdi asıl amacımız, bu başarıya öngörülemeyen bir dünyada da devam etmek. Küresel güç dengesini değiştirirken teknolojik avantajımızı sürdürmek zorundayız. Yatırım yaparak geleceğe hazır olmalıyız" sözlerini kullandı.

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