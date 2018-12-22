NATO’dan bakana övgü
Avrupa ülkelerinin güvenilir bir muhatap olarak gördüğü ABD Savunma Bakanı James Mattis’e NATO’dan övgü geldi.
Mattis, ABD Başkanı Donald Trump’ın izlediği yaklaşımla sorgulanmasına neden olduğu NATO’ya verdiği önem ile dikkat çeken bir isimdi. NATO Sözcüsü Oana Lungescu, NATO’nun güçlü kalmasına ve belirgin güvenlik sınamalarına karşı hazır olmasına yönelik katkısı nedeniyle Mattis’i överek, “Çok saygı duyulan bir asker ve diplomat” dedi. Lungescu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, görevi bırakana kadar Mattis ile yakın çalışmayı sürdüreceğini, halefiyle de aynısını yapmayı umduğunu belirtti. Mattis’in kararına yönelik Avrupa ülkelerinden gelen yorumların ortak noktasını istifanın ‘alarm verici bir gelişme’ olarak görülmesi oluşturuyor.
BERLİN’DEN ABD’YE ELEŞTİRİ
ALMANYA Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, “Müttefik ve DEAŞ karşıtı koalisyonun parçası olarak, ABD’nin birliklerini çekmesi konusunda ABD hükümetiyle önceden istişare etmek yararlı olabilirdi” dedi. Demmer, ABD’nin birliklerini Suriye’den çekme kararına ilişkin konuştu. ABD’nin birliklerini Suriye’den çekmesi konusunda kendilerini önceden bilgilendirmediğini belirten Demmer, “Müttefik ve DEAŞ karşıtı koalisyonun parçası olarak, ABD’nin birliklerini çekmesi konusunda ABD hükümetiyle önceden istişare etmek yararlı olabilirdi” ifadesini kullandı.
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