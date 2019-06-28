NATO’da Suriye buluşması
NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yoğun bir temas trafiğine imza atan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ikinci gün oturumları sırasında ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi.
Dün Jeffrey’in talebi doğrultusunda gerçekleştirilen görüşmede, ABD ile Türkiye’nin politikalarının birbirinden farklılaştığı alanlar arasında yer alan Menbiç ve Fırat’ın doğusundaki gelişmeler odaktaydı. ABD, Menbiç konusunda bazı taahhütlerde bulunduysa da bunları henüz tam anlamıyla yerine getirmedi. Akar, Türkiye’nin bu taahhütlerin yerine getirilmesini beklediği mesajını verdi. Henüz tam anlamıyla sonuç alınamayan güvenli bölge konusu da görüşmenin gündemindeydi. Akar, Fırat’ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda Türkiye’nin görüşlerini bir kez daha aktardı. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Akar, önceki gün ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper’le yaptığı görüşmenin odağında yer alan F-35 savaş uçakları konusuna değinerek, “F-35 projesindeki işbirliğimizin engellenmesi ne Türkiye’nin ne ABD’nin ne de NATO’nun çıkarlarına hizmet edecektir.
F-35 UYARISI
Türkiye sadece bir müşteri değil, F-35 programının yatırımcılarından ve üretim ortaklarından biridir. F-35 programına ilişkin tüm yükümlülüklerimizi bugüne kadar yerine getirdik. Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız” dedi. ABD ile ilişkilere de değinen Akar karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir ilişki beklediklerini belirterek, “F-35 uçağından Türkiye’yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO’nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır” diye konuştu.
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