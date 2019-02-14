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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
14.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

NATO'da kritik temas

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NATO'da kritik temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO toplantısı için gittiği Brüksel’de önemli görüşmeler yaptı. ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile bir araya gelen Akar, Genel Sekreter Stoltenberg’in yanı sıra Yunan mevkidaşı Apostolakis ile de konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile pazartesi Ankara’da Suriye ağırlıklı bir görüşme yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün de NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın düzenlendiği Brüksel’de ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile bir araya geldi. Bakanlar toplantısının yapıldığı ana salonda ayaküstü gerçekleştirilen görüşmede Suriye’de yaşanan gelişmeler ve bu bağlamda her iki tarafı doğrudan ilgilendiren konu başlıkları ele alındı. Görüşme, ABD’nin Suriye’den çekilmesine ilişkin mesajların yoğunlaştığı, ülkenin kuzeyinde güvenli bölgenin devreye sokulmasına yönelik temasların sürdüğü ve Menbiç’e yönelik beklentilerin devam ettiği bir dönemde yapıldı.

S-400 HATIRLATMASI

Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de görüştü. Görüşmede Türkiye’nin Rusya’dan almaya karar verdiği S-400 füze savunma sistemleri de gündemdeydi. NATO içinde bu sistemlerin alınmasının müttefiklere bağlı sistem ve unsurlar açısından tehlike oluşturacağı endişesi henüz giderilemedi. Akar, S-400’lere yönelik kararın ‘tercih değil zorunluluktan’ olduğunu Stoltenberg’e bir kez daha iletti. Aynı konu İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ile yapılan görüşmede de gündeme geldi. ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, önceki gün tüm İttifak’ın bu konuda endişeli olduğunu belirterek, “Türkiye’nin doğru kararı almasını umuyoruz” demişti.

YUNANİSTAN İLE ÖNEMLİ ADIM

Akar’ın dikkat çeken temaslarından biri de Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile yaptığı görüşme oldu. İki bakan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki savunma odaklı sorunların giderilmesine katkı sağlamak amacıyla teknik çalışma grupları kurulması konusunda mutabık kaldı. Gruplar için hazırlıklar gecikmeksizin başlatılacak ve sorunların ‘aşağıdan yukarıya’ çözülmesi yöntemi izlenecek. Teknik çalışma gruplarının gideremediği sorunlar daha üst seviyede ele alınacak. İki ülke arasındaki güven artırıcı önlemler de görev kapsamına dahil edildi. Akar görüşmeye ilişkin olarak, “Dost ve komşu iki ülke olarak sorunlarımıza barışçıl yollarla çözüm bulmak için çalışmalıyız” dedi.

GÖZLEM GÜCÜNE KOALİSYON SEÇENEĞİ

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Irak’tan Belçika’nın başkenti Brüksel’e giden ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, uçakta beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Shanahan, Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölgede görev yapmasını düşündükleri ‘gözlem gücü’ konusunda önemli ipuçları verdi. ABD’nin Suriye’den çekilmesinin ardından burada güvenlik ve istikrarı kimin sağlayacağı konusunda pek çok görüşme yapıldığını söyleyen Shanahan, “Bu çabalara kim önderlik edecek? Kaynakları ve yetenekleri itibarıyla küresel koalisyon açık bir seçenektir. Bu aşamada değerlendirdiğimiz seçeneklerden biri bu ancak hâlâ tartışma aşamasında. Dolayısıyla da bir rakam vermek istemem” dedi.

Bakan Vekili Shanahan, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilme takvimine uyacaklarını söyledi ancak süre vermedi. Patrick Shanahan, Irak temasları sırasında DEAŞ ile mücadeleden sorumlu Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı Komutanı Korgeneral Paul J. LaCamera yaptığı görüşmede aldığı bilgilerin kendisini Brüksel’de yapacağı görüşmelere hazırladığını söyledi. (Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON)

NATOda kritik temas

ZİRVE ÖNCESİ ESAD’DAN YOĞUN BOMBARDIMAN

RUSYA’nın Soçi kentinde bugün yapılacak ve Suriye’de siyasi geçiş süreci, İdlib ve Menbiç’teki gelişmeler ile ABD’nin çekilme kararının ardından oluşabilecek boşlukların nasıl doldurulacağının ele alınacağı üçlü zirve öncesi, Esad’a bağlı rejim birlikleri İdlib’in güneyini yoğun şekilde vurmaya başladı. Rejim, Soçi mutabakatına uyulmadığı ve söz konusu bölgede terör örgütü Heyet Tarir üş Şam (HTŞ) kontrolünün arttığı gerekçesiyle irili ufaklı 20’den fazla yerleşim merkezini tank ve toplarla vuruyor. Rusya Devlet Başkanı Putin’in ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin katılımıyla yapılacak zirvede, Erdoğan’ın rejimin saldırılarını masaya getirmesi bekleniyor. Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG’ye karşı ortak tutum takınılmasının da Ankara tarafından gündeme getirilmesi planlanıyor. (Uğur ERGAN / ANKARA)

 

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