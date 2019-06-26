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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
26.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

NATO’da kritik buluşma

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
NATO’da kritik buluşma

Bugün Brüksel’de başlayacak ve yarın sona erecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Toplantıda Türkiye’yi temsil edecek olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili olarak atanan ve görevi önceki gün selefi Patrick Shanahan’dan devralan Mark Esper ile bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Türkiye’nin Rusya’dan almaya karar verdiği S-400 füze savunma sistemleri ve bu alıma tepki olarak ABD’nin Türkiye’yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarma adımı yer alıyor. ABD, toplantı öncesinde S-400 alınması halinde yaptırımların devreye sokulacağına yönelik söylemini tekrarladı. ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kay Bailey Hutchison, her şeyin Rusya’nın sistemleri Türkiye’ye teslim edeceğine işaret ettiğine dikkat çekti. Hutchison, her şey bitmeden hiçbir şeyin bitmiş sayılamayacağını söyledi ancak Türkiye’nin alımdan vazgeçmediğine vurgu yaparak, “Sonuçları olacak” diye konuştu.

BEYAZ SARAY: TRUMP İLE ERDOĞAN OSAKA’DA GÖRÜŞECEK

BEYAZ Saray, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın 28-29 Haziran’da Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenecek G-20 Zirvesi’nde bir görüşme yapacağını açıkladı. Trump’ın görüşeceği liderler arasında Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da olacak.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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