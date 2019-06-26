NATO’da kritik buluşma
Bugün Brüksel’de başlayacak ve yarın sona erecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.
Toplantıda Türkiye’yi temsil edecek olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili olarak atanan ve görevi önceki gün selefi Patrick Shanahan’dan devralan Mark Esper ile bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Türkiye’nin Rusya’dan almaya karar verdiği S-400 füze savunma sistemleri ve bu alıma tepki olarak ABD’nin Türkiye’yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarma adımı yer alıyor. ABD, toplantı öncesinde S-400 alınması halinde yaptırımların devreye sokulacağına yönelik söylemini tekrarladı. ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kay Bailey Hutchison, her şeyin Rusya’nın sistemleri Türkiye’ye teslim edeceğine işaret ettiğine dikkat çekti. Hutchison, her şey bitmeden hiçbir şeyin bitmiş sayılamayacağını söyledi ancak Türkiye’nin alımdan vazgeçmediğine vurgu yaparak, “Sonuçları olacak” diye konuştu.
BEYAZ SARAY: TRUMP İLE ERDOĞAN OSAKA’DA GÖRÜŞECEK
BEYAZ Saray, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın 28-29 Haziran’da Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenecek G-20 Zirvesi’nde bir görüşme yapacağını açıkladı. Trump’ın görüşeceği liderler arasında Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da olacak.
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