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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Sevil ERKUŞ/BRÜKSEL
13.07.2018 - 00:13, Son Güncelleme:

NATO’da ikili görüşme maratonu... 'İşimiz çok'

Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
NATO’da ikili görüşme maratonu... 'İşimiz çok'

Erdoğan Brüksel’de liderlerle görüşürken, “Kupa finali için Rusya’ya gelecek misiniz’ diyen Macron’a “Hükümeti yeni kurduk işimiz çok” yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için gittiği Brüksel’de dün yoğun bir diplomasi trafiği yaşadı. NATO Zirvesi’nin ikinci gününde ‘Afganistan Oturumu’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan liderlerle gün boyunca ikili görüşmelerde bulundu. Erdoğan, ilk ikili görüşmesini, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile gerçekleştirdi. Conte ile Erdoğan’ın görüşmesi, İtalya’da martta yapılan genel seçimlerin ardından, hükümetin kurulmasıyla birlikte liderler düzeyinde ilk temas oldu.

DÜNYA KUPASI SOHBETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geldi. İki lider arasında 1 saat 15 dakika süren görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Büyükelçi İbrahim Kalın da katıldı. Görüşmenin başında Erdoğan ve Macron arasında Fransa ile Hırvatistan’ın pazar günü Rusya’da oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası final maçıyla ilgili bir sohbet yaşandı. Macron’un “Rusya’ya gelecek misiniz” sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ankara’dayım. Hükümeti yeni kurduk, işimiz çok ama televizyondan izleyeceğim” yanıtını verdi. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la da görüşme yaptı. Çipras, görüşmeye ilişkin, “Bugüne kadar yaptığım en kolay görüşmelerden biri değildi” yorumunda bulunurken Erdoğan’ın “Yunanistan’a kaçan sekiz Türk askerinin darbede fiilen yer aldıklarını, bu konunun da Türkiye için çok önemli olduğunu söylediğini” aktardı. Çipras, Türkiye’de tutuklu Yunan askerlerinin mahkemeye çıkarılmalarının iki ülke ilişkileri için öneminden bahsettiğini söyledi.

SAMİMİ SOHBETLER
Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile de ikili görüşmeler yaptı. Irak Başbakanı Haydar İbadi ile sohbet eden, İspanya’nın yeni başbakanı Pedro Sanchez’i tebrik eden Erdoğan, Azerbaycan ve Bosna Hersek liderleriyle üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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