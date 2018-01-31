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    NATO’da Angelina Jolie rüzgârı

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    31.01.2018 - 17:05 | Son Güncelleme:

    GENELDE teknik ve askeri içeriğin öne çıktığı konularla gündeme gelmesi nedeniyle çoğu kimse açısından ‘sıkıcı’ bulunan NATO, tarihinin en hareketli ve renkli günlerinden birini yaşadı. NATO’da kelimenin tam anlamıyla Angelina Jolie rüzgârı esti.

    Brüksel’deki NATO karargâhına ilk kez gelen Oscar ödüllü oyuncuya NATO çalışanları ve basın yoğun ilgi gösterdi.

    NATO’da Angelina Jolie rüzgârı
    Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin özel temsilcisi olarak görev alıyor.

    NATO’ya, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin özel temsilcisi olarak gelen Angelina Jolie, çatışma alanlarında cinsel şiddetle mücadele konusunda atılabilecek adımları ve ittifakın bu alanda üstlenebileceği rolü NATO yetkilileriyle masaya yatırdı.

    NATO’da Angelina Jolie rüzgârı
    ABD'li aktris, NATO'da Askeri Komite’nin ortak toplantısına katıldı.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen Jolie, üye ülkelerin daimi temsilcilerinden oluşan Kuzey Atlantik Konseyi ve askeri temsilcilerden oluşan Askeri Komite’nin ortak toplantısına katıldı.

    NATO’da Angelina Jolie rüzgârı
    Başarılı oyuncu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile basının karşısına geçti.

    Tecavüzün siyasi ve askeri hedeflere ulaşmak için silah olarak kullanıldığını söyleyen Jolie, cinsel şiddetin olduğu yerlerde barışı sağlamanın daha zor olduğunun altını çizdi.

    NATO’da Angelina Jolie rüzgârı
    Jolie, basın toplantısı sırasında cinsel şiddete dikkat çekti.

    JOLİE Mİ TRUMP MI?

    Jolie’nin ziyaretinin NATO için sıra dışı bir an yarattığı kesin olsa da NATO’nun en sıra dışı anına imza atan ABD Başkanı Donald Trump’ın tahtından indiremedi.

    Trump, geçen yıl 25 Mayıs’ta Brüksel’de yapılan liderler toplantısında ilk sırada duran Karadağ Başbakanı Dusko Markoviç’i şiddetli şekilde iterek önüne geçmiş ve görüntüler günlerce tartışılmıştı.

    Etiketler: Angelina Jolie , Jens Stoltenberg , NATO , Brüksel , Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği , Donald Trump
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