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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.10.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

NATO Suriye'deki gelişmelerden memnun

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NATO Suriye'deki gelişmelerden memnun

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin, "Son günlerdeki gelişmelerin ümit verici. Bu gelişmeler Suriye'de siyasi çözümün mümkün olduğunu gösteriyor." dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 24-25 Ekim'de gerçekleşecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Suriye konusunda ittifakın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen siyasi çözüm sürecini desteklediğinin altını çizdi.

Stoltenberg, "Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmanın ardından (Suriye'nin kuzeydoğusunda) şiddetin çok önemli ölçüde azalmasından memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Müttefiklerin arasında Suriye konusunda görüş ayrılığı bulunduğunun açık olduğun ifade eden Stoltenberg, bu çerçevede NATO'nun "dürüst ve açık" tartışmalar için önemli bir platform rolü üstlendiğini ifade etti.

Sahadaki tüm aktörlerin itidalli davranarak uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiğine dikkati çeken Stoltenberg, son gelişmelerin Suriye'de siyasi çözümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Türkiye-Rusya mutabakatı

Stoltenberg, terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen kazanımların korunmasının da büyük önem taşıdığına işaret ederek, NATO'nun bu bağlamda önemli rol oynadığını söyledi.

Türkiye ile Rusya arasında dün akşam imzalanan mutabakat muhtırasının sorulması üzerine Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve (Vladimir) Putin arasındaki anlaşmanın sonuçları hakkında yorum yapmak için erken olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelişmeler ümit verici"
Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birkaç gün önce görüştüğünü ve bazı endişelerini dile getirdiğini belirterek, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu ve hiçbir müttefikin Türkiye kadar terör saldırısına uğramadığını vurguladı.

Stoltenberg sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Son günlerdeki gelişmelerin ümit verici olduğunu düşünüyorum. Bu gelişmeler Suriye'de siyasi çözümün mümkün olduğunu gösteriyor. Siyasi çözüm için çatışmanın durması gerekiyor. Çatışmada büyük oranda azalmanın ardından siyasi çözüm için çabaların yoğunlaştırılması gerekiyor. Bunun kolay olacağını düşünmüyorum ancak çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum."

"Türkiye'ye yönelik uyarlanmış güvence tedbirleri önemli"
NATO müttefiklerinin Türkiye'ye sağladığı uyarlanmış güvence tedbirleri hakkında da bir soruyu yanıtlayan Stoltenberg, yıllardır üye ülkelerin dönüşümlü olarak bu alanda farklı roller üstlendiğini belirtti.

NATO müttefiklerinin ne tür katkılar sağlayacağına ilişkin kararları ulusal düzeyde aldığına işaret eden Stoltenberg, "Ben bu uyarlanmış güvence tedbirlerinin öneminin altını çizmeye ve müttefiklere çağrıda bulunmaya devam edeceğim. Çünkü Suriye'ye ilişkin görüş ayrılıklarımıza rağmen, birlikte faaliyet gösterdiğimiz alanlarda taahhütlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor." vurgusunu yaptı.

Almanya'nın Suriye sınırında uluslararası güvenli bölge teklifine ilişkin de konuşan Stoltenberg, "Siyasi çözüm farklı şekillerde gelebilir. Önemli olan sahadaki tüm aktörleri kapsamasıdır. Bu nedenle NATO müttefiklerinin ilerleme sağlayacak her türlü önerisini memnuniyetle karşılıyorum." açıklamasında bulundu.

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