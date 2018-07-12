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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.07.2018 - 21:39, Son Güncelleme:

NATO sevinci... Sorun aşıldı: Resmen davet geldi

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NATO sevinci... Sorun aşıldı: Resmen davet geldi

Makedonya, NATO üyeliği için katılım müzakerelerine başlama davetini resmen kabul etti.

Başbakan Zoran Zaev, Belçika’nın başkenti Brüksel’de devam eden NATO Zirvesi'nde düzenlenen basın toplantısında, Makedonya’nın ittifaka üyelik müzakerelerine başlaması davetini NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den aldı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, burada yaptığı konuşmada, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorunuyla ilgili uzlaşmanın, katılım müzakerelerinin başlatılmasının önündeki engeli kaldırdığını söyledi.

"CESARET VE BAĞLILIK"

Tavizlerin her iki taraf için de zor olduğunu anladığını dile getiren Stoltenberg, "Ancak inanıyorum ki anlaşma ülkeniz ve bölgenin çıkarınadır. Daha iyi bir gelecek için siyasi cesaret ve bağlılık gösteren sizleri ve herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

NATO sevinci... Sorun aşıldı: Resmen davet geldi

Tüm ulusal süreçlerin tamamlanması ve müttefiklerin üyeliği onaylamasının ardından Makedonya'nın NATO'nun 30'uncu üyesi olacağını işaret eden Stoltenberg, Makedonya'nın dünyanın en başarılı ittifakının bir parçası olacağı günün, bu ülke, bölge ve NATO için gurur verici ve önemli bir gün olacağını vurguladı.

"ÜYELİK BÖLGEDEKİ DEMOKRASİYİ PEKİŞTİRECEK"

Başbakan Zaev de müttefiklerinin bu kararından gurur duyduklarını ifade ederek "Ülkem ve vatandaşlarımızın geleceği için tarihi bir karardır." dedi.
Makedonya’nın bugüne kadar NATO misyonlarında aktif olarak yer aldığını belirten Zaev, ittifak ile ülkesinin terörist ve şiddet içeren aşırıcılıktan gelen tehditlerin bastırılmasına aktif katkıda bulunduğunu söyledi.

NATO sevinci... Sorun aşıldı: Resmen davet geldi

Kendileri için bir sonraki adımın referandum düzenlemek olduğunu kaydeden Zaev, "Emin olun ki üyelik bölgedeki demokrasiyi pekiştirecek ve Batı Balkanlar’da olumlu bir örnek olacak." diye konuştu.

NATO sevinci... Sorun aşıldı: Resmen davet geldi

Zaev, 14 Temmuz'da ülke genelinde NATO’ya üyelik davetinin kutlanacağı etkinlikler düzenleneceğini sözlerine ekledi. 

 

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