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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA - Fotoğraf: AP
29.01.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

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NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin gelecek iki yıl içerisinde savunma harcamalarını 100 milyar dolar artırmayı kabul ettiklerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump'ın NATO üyesi ülkelerin mali sorumluluğu üstlenmeleri gerektiği eleştirilerinin ardından Jens Stoltenberg, ABD dışındaki NATO üyesi ülkelerin önümüzdeki iki yıl içerisinde savunmaya ayırdıkları bütçeyi 100 milyar dolar artıracaklarını kaydetti.

Trump, NATO üyesi ülkeleri mali sorumlulukları yeterince üstlenmedikleri gerekçesiyle ihmalk?rlıkla suçluyordu.

The Telegraph gazetesinin aktardığına göre, Amerikan Fox haber kanalına konuşan NATO Genel Sekreteri, Trumpın kendisini NATOya adadığını ancak aynı zamanda NATO üyelerinin daha fazla yatırım yapması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Stoltenberg, Gerçek paralarla gerçek sonuçlar görüyoruz. Başkan Trumpın açık mesajı da bir etki yarattı. NATO üyesi ülkeler Başkanın sesini duydu ve harekete geçti ifadelerini kullandı.

2014 yılında Gallerde yapılan NATO zirvesinde alınan karara göre, NATO üyesi ülkeler 2014 yılında gayri safi milli hasıladan elde edilen gelirin yüzde ikisini 2024 yılına kadar savunma harcamalarına yatıracaktı. Ancak bu tarihe kadar 29 üye ülkenin sadece dördü bu hedefi tutturdu.

ABD, Yunanistan, Estonya ve İngiltere 2018de bu hedefe ulaştı. Yatırım, 2016’dan bu yana NATO üyeleri tarafından harcanan 41 milyar dolarlık bir miktara dayanıyor. Trump ise söz konusu kararı memnuniyetle karşılayarak ilave fon sözünde bulundu.

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