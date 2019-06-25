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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
25.06.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

NATO savunma bakanları Brüksel'de bir araya gelecek

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NATO savunma bakanları Brüksel'de bir araya gelecek

NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanları, savunma harcamaları, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması ve Afganistan gibi konuları görüşmek üzere iki günlük toplantı için yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek.

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil edeceği toplantıya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ana gündem maddelerinden birinin savunma harcamaları ve yük paylaşımı olacağını açıkladı.

NATO üyelerinin yük paylaşımı konusunda önemli ilerleme kaydettiğinin altını çizen Stoltenberg, güncel veriler ışığında Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın bu yıl savunma harcamalarını yüzde 3,9 artıracağını kaydetti.

Stoltenberg, müttefiklerin son 5 yıldır savunma harcamalarını artırdığına dikkati çekerek bu yılın sonunda 8 üyenin gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sini savunmaya ayırarak taahhütlerini yerine getirmelerini beklediklerini söyledi.

NÜKLEER PLANLAMA GRUBU TOPLANACAK

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Nükleer Planlama Grubunun da toplanacağını aktaran Stoltenberg, bu çerçevede Rusya'nın INF Antlaşması'nı ihlalinin gündeme geleceğini belirtti.

Rusya'nın antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi için 2 Ağustos'a kadar vakti olduğunu anımsatan Stoltenberg, "Rusya'nın antlaşmaya dönmemesi halinde NATO'nun atacağı adımları görüşeceğiz. Cevabımız savunma odaklı, ölçülü ve koordineli olacaktır." vurgusunu yaptı.

NATO'nun INF Antlaşması olmayan bir dünyaya hazırlanması gerektiğinin altını çizen Stoltenberg, İttifak'ın yeni bir silahlanma yarışı istemediğini kaydetti.

Stoltenberg, bu çerçevede NATO-Rusya Konseyinin de gelecek hafta toplanacağını, taraflar arasında "açık ve dürüst" bir diyalog gerçekleşeceğini duyurdu.

NATO İLK UZAY POLİTİKASINI BELİRLEYECEK

Stoltenberg, savunma bakanlarının uzayda imkan ve sınamaları tespit etmek için ortak bir uzay politikasını onaylayacağını duyurdu.

Müttefiklerin yıllardır uzayda uydularla faaliyet gösterdiğinin altını çizen Stoltenberg, NATO'nun da uzay politikasını güçlendirme kararı aldığını kaydetti.

Stoltenberg, NATO üyelerinin ileri teknolojilere yatırımlarının da görüşüleceğini belirterek müttefiklerin tek başına bu alanda ilerleme kaydetmesinin zor olduğunu, bu nedenle ortak yatırımların ele alınacağını ifade etti.

AFGANİSTAN VE DEAŞ'LA MÜCADELE GÖRÜŞÜLECEK

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Afganistan'ın da önemli bir gündem maddesi olacağını, tüm katkı sağlayan ülkelerle mevcut durumun ele alınacağını ifade etti.

Afganistan'daki güvenlik durumuna ilişkin bazı sıkıntıların bulunduğunu kaydeden Stoltenberg, NATO'nun ülkede barışı sağlamaya ilişkin kararlılığının sürdüğünü vurguladı.

Stoltenberg, NATO karargahının savunma bakanları oturumlarının ardından DEAŞ'la mücadele uluslararası koalisyonunun toplantısına da ev sahipliği yapacağını açıkladı.

İRAN GÜNDEME GELECEK

Stoltenberg, İran konusunun NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın resmi gündem maddesi olmadığını ancak hem toplantı kapsamında hem de ikili görüşmelerde ele alınacağını kaydetti.

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper'in ilk kez katılacağı Savunma Bakanları Toplantısı'nda müttefiklere konuya ilişkin bilgi vereceğini aktaran Stoltenberg, tüm üyelerin İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinden ve füze programından endişe duyduğunu ifade etti.

Stoltenberg, "Körfez bölgesinde tehlikeli bir durumun engellenmesi için gerginliğin azaltılması gerekiyor." dedi.

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