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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.10.2018 - 16:52, Son Güncelleme:

NATO, Rusya'yı siber saldırı konusunda uyardı

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NATO, Rusya'yı siber saldırı konusunda uyardı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rus istihbarat servisinin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (KSYÖ) yönelik siber saldırı girişimi için, "Rusya, düşüncesiz davranışlarına son vermelidir." açıklamasını yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus istihbarat servisinin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (KSYÖ) yönelik siber saldırı girişimi hakkında, "Rusya, düşüncesiz davranışlarına son vermelidir." açıklamasında bulundu.

Brüksel'de devam eden Savunma Bakanları Toplantısı esnasında yazılı bir açıklama yapan Stoltenberg, Hollanda'nın NATO nezdindeki Daimi Temsilciliği'nin, Rus istihbaratının KSYÖ'ye yönelik siber saldırı girişimi hakkında bilgi verdiğini, saldırının Hollanda ve İngiltere ile birlikte önlendiğini kaydetti.

Stoltenberg, İngiltere'nin, Rus istihbarat servisinin birçok siber saldırıdan sorumlu olduğuna yönelik bilgi aktardığını ifade ederek, bu saldırıların hem vatandaşları olumsuz etkilediğini hem de büyük ekonomik maliyeti olduğunu belirtti.

NATO müttefiklerinin, Hollanda ve İngiliz hükümetleriyle dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Rusya, düşüncesiz davranışlarına son vermelidir." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'nın komşularına karşı güç kullanımı, seçim süreçlerine müdahale ve yanlış bilgi yayma kampanyaları gibi faaliyetlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkati çekti.

NATO'nun siber alan başta olmak üzere tüm hibrit tehditlere karşı savunma ve caydırıcılık gücünü artırmaya devam edeceğini aktaran Stoltenberg, bu çerçevede Siber Operasyonları Merkezi'nin kurulması ve ulusal siber kabiliyetlerin entegre edilmesi konularının öncelikli olduğunu dile getirdi.

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