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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
06.05.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

NATO Kriz Yönetim Tatbikatı 9-15 Mayıs'ta yapılacak

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NATO Kriz Yönetim Tatbikatı 9-15 Mayıs'ta yapılacak

NATO'nun üst düzey yıllık planlı tatbikatlarından NATO Kriz Yönetim Tatbikatı (CMX-2019), 09-15 Mayıs'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden, NATO Kriz Yönetim Tatbikatına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Tatbikat, NATO'nun temel görevlerinden "Müşterek Savunma" imkan ve kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvelerinde alınan kararlar doğrultusunda jenerik bir senaryo dahilinde NATO tarafından planlandı.

İttifakın ve ülkelerin hibrit tehditlere mukabele edilmesi de dahil olmak üzere, savunma ve iş birliği gayretlerinin denenmesinin hedeflendiği NATO Kriz Yönetim Tatbikatı (CMX-2019) 09-15 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenecek Tatbikata NATO üyesi ülkeler ile NATO Karargahının yanı sıra Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği de katılım sağlayacak.

NATO Karargahı'ndaki daimi ve askeri temsilcilerinin de yer alacağı tatbikata, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 12 bakanlık ile 20 kamu kurum ve kuruluşunun katılımıyla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği binasında teşkil edilen Milli Koordinasyon Cevap Merkezi ve Genelkurmay Başkanlığı Kriz Yönetimi Cevap Hücresi ile iştirak edilecek.

NATO KRİZ YÖNETİMİ TATBİKATI NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

NATO Kriz Yönetimi Tatbikatları, senaryolara istinaden komuta yeri tatbikatı şeklinde yürütülüyor. Gerçek askeri birliklerin kullanılmadığı tatbikatlara gerçeklik katmak üzere NATO Karargahı ve başkentlerde herhangi bir krizde olduğu gibi toplantılar, danışma, değerlendirme ve planlama çalışmaları yapılıyor.

Tatbikatlarda, bir kriz mukabele harekatı kapsamında NATO'nun karar alma mekanizması işletilerek kriz yönetimi usul ve işlemlerinin pratiği yapılıyor.

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