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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
03.06.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Kuzey Makedonya açıklaması

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Kuzey Makedonya açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Makedonya için "NATO ailesine hoş geldiniz" demeye hazır olduklarını söyledi.

Stoltenberg, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Meclis Başkanı Talat Caferi ve Başbakan Zoran Zaev ile ayrı ayrı görüştü.     

Başkent Üsküp'te Kuzey Atlantik Konseyi ve Kuzey Makedonya'nın NATO Entegrasyon Komitesi'nin toplantısına katılan Stoltenberg ve Zaev, toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.     

Stoltenberg, "Bu tarihi bir ziyaret. Kuzey Atlantik Konseyinin ülkenize gerçekleştirdiği ilk ziyaret. Bizim ziyaretimiz çok net bir mesaj iletiyor: Biz size 'NATO ailesine hoş geldiniz.' demeye hazırız." dedi.     

Kuzey Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorunun çözülmesinden dolayı Başbakan Zaev'i tebrik eden Stoltenberg, bunun Kuzey Makedonya'ya NATO üyeliği sağladığını vurguladı.     

NATO Genel Sekreteri Stoltenbergden Kuzey Makedonya açıklaması

Ülkenin hukukun üstünlüğü, güvenlik ve savunma gibi alanlarda reformlara devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Stoltenberg, NATO'nun üye ülkelerinin bu yönde destek ve yardım sunacağını söyledi.     

Başbakan Zaev de ülkesinin transatlantik topluluğunun "ayrılmaz parçası" haline geleceğini belirterek, Kuzey Makedonya'nın NATO'nun tam üyesi, güvenli ve güvenilir müttefiki olmaya hazır olduğunun altını çizdi.     

Ülkesinin katılım protokolünün NATO'nun üye ülkeleri tarafından imzalanması sürecinin "istenilen dinamikte" devam ettiğine işaret eden Zaev, aralık ayında NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek zirvenin, Kuzey Makedonya'nın ittifakın 30. üyesi olması için iyi bir fırsat olduğunu kaydetti.    

NATO Genel Sekreteri Stoltenbergden Kuzey Makedonya açıklaması

 

"TÜRKİYE BİZİM EN BÜYÜK DOSTLARIMIZDAN BİRİ"     

"Ülkedeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının iade edilmesi talebinden dolayı Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın NATO üyelik sürecini yavaşlatıp yavaşlatmayacağının" sorulması üzerine Zaev, şunları kaydetti:    

"Türkiye bizim en büyük dostlarımızdan biri. Biliyorsunuz İstanbul'da seçimlerin tekrarı var. Onların beklentileri, tüm siyasi ve seçim süreçlerinin tamamlanmasının ardından (Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünün imzalanması) sürecin başlatılması yönündedir."     

İki ülke adalet bakanlıklarının, açık meselelere yönelik iş birliklerini uluslararası standart ve prensipler çerçevesinde devam ettirdiklerini dile getiren Zaev, Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile dostluğunu her alanda kanıtladığını, bu sefer de bunu kanıtlamasını beklediklerini ifade etti.     

Stoltenberg ve Kuzey Atlantik Konseyinin bu ziyareti, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünün imzalanmasının ardından gerçekleştirilen ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.       

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