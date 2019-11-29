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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
29.11.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Liderler Zirvesi gündemini açıkladı

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Liderler Zirvesi gündemini açıkladı

Aralık ayındaki NATO Liderler Zirvesi öncesi Genel Sekreter Jens Stoltenberg, zirve gündemini açıkladı.

NATO’nun 70'inci yılı kutlamaya hazırlandıkları Liderler Zirvesi gündemi öncesi NATO müttefiklerinin savunma bütçeleri konusunda detaylı bilgi veren Stoltenberg, savunma harcamalarının son 5 yılda yükseldiğini vurguladı.

Stoltenberg, 2020 yılında 130 milyar dolar savunma yatırımı yapılacağını vurgulayarak, Son tahminlere dayanarak, 2024 sonuna kadar savunma harcamalarında biriken artış 400 milyar dolar olacak dedi. Stoltenberg, bunun daha önce görülmemiş bir gelişme olduğunu ve NATO'yu daha da güçlendireceğini belirtti.

Stoltenberg, zirve gündemiyle ilgili NATO müttefiklerinin kuvvetlerin hazır olması için ilave güçlendirmeler, uzayın bir operasyon alanı olarak tanınması, terörizme karşı aksiyon planının güncellenmesi ve savunma yatırımlarında ise müttefiklerin üzerine düşen yükün dengelenmesi konuların karara bağlanacağını açıkladı. Geçen hafta ABD'den NATO'nun yeni gözetim drone'larından ilkinin Sicilya'ya ulaştığını ifade eden Stoltenberg, Boeing ile 1 milyar dolarlık AWACS izleme uçakları yenileme kontratı imzaladıklarını açıkladı.

Zirvede Rusya'nın saldırgan tutumlarını ve yükselen Çinin dolaylı yansımalarını ele alacaklarını açıklayan NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın NATO Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşmasını ihlal ettiğini vurguladı. NATO'nun 1 milyar insanı koruduğunu vurgulayan Stoltenberg, değişken ve belirsiz zamanlarda NATO gibi güçlü ve çok taraflı kurumlara ihtiyaç olduğunu ifade ederek NATO'nun nükleer caydırıcılığının Avrupa'nın nihai garantisi olmaya devam ettiğini belirtti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, ABD Başkanı Trump'ı mutlu etmek istediği için savunma bütçelerinin yükselttiği yorumuna ise, müttefiklerin Trump istediği için değil, mevcut tehlikeleri düşünerek bütçelerini yükseltmeleri gerektiğini söyledi. Bir başka soruya ise Rusya'dan hali hazırda bir tehlike beklemediklerini ama Rusya'nın Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'daki faaliyetlerini vurguladı. Minsk Anlaşmalarının ise Londra'da gerçekleştirilecek Liderler Zirvesinde görüşüleceğini açıkladı.

 

 

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