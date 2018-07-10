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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
İpek YEZDANİ
10.07.2018 - 01:33, Son Güncelleme:

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Hürriyet’e konuştu: Türkiye’nin katkıları vazgeçilmez

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Hürriyet’e konuştu: Türkiye’nin katkıları vazgeçilmez

11-12 Temmuz’da Brüksel’de yapılacak zirve öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Stoltenberg, NATO’nun atmaya hazırlandığı yeni adımlardan bahsederek “Tüm bu çabalarımızda Türkiye’nin katkıları bizim için vazgeçilmez olacak” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz tarihlerinde Brüksel’de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Hüriyet’e önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, zirvede alınacak kararlar çerçevesinde Atlantik İttifakı’nda iki yeni komutanlık kurulacağını, ittifak yapısına 1200 personel daha ekleneceğini, 2020’ye kadar gerektiğinde 30 gün içinde kullanılmak üzere 30 zırhlı tugay, 30 uçak filosu ve 30 savaş gemisiden oluşan bir teyakkuz gücü ekleneceğini, ayrıca Irak’ta yeni bir eğitim misyonu kurulacağını vurgulayarak, “Tüm bu çabalarımızda Türkiye’nin katkıları bizim için vazgeçilmez olacak” dedi. Stoltenberg, Hürriyet’in sorularına yazılı yanıt verdi:

Türkiye’nin NATO Zirvesi’nde belirlenecek yeni NATO stratejisinde daha büyük bir rol almaya hazırlandığı kaydedildi. Türkiye’nin 2021’de Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti’nin (VJTF) komutasını alacağı belirtilmişti, Türkiye bunun dışında ne tür bir rol oynayacak?

Zirvede, NATO birliklerinin Atlantik’te ve Avrupa’da hızlı konuşlanmasını sağlayacak iki yeni komutanlık kuracağız. Ayrıca komuta yapımıza 1200 personel daha alarak komutayı canlandıracağız. Dahası, NATO güçlerinin doğru zamanda doğru yerde olabilmesi için çabukluklarını artıracağız. ‘Dört 30’lar adını verdiğimiz “NATO Teyakkuz Girişimi” ile 2020’ye kadar gerektiğinde 30 gün içinde harekete geçmeye hazır, 30 zırhlı tugay, 30 uçak filosu ve 30 savaş gemisi oluşturacağız. Zirvede aynı zamanda Irak’ta yeni bir NATO eğitim misyonu kurulmasına karar vereceğiz. Bu da teröre karşı savaşa destek olacak ve IŞİD’in yeniden ortaya çıkmasını engelleyecek. Tüm bu çabalarımızda, Türkiye’nin katkıları vazgeçilmez olacak. Türkiye halihazırda ortak güvenliğimize çok fazla katkıda bulunuyor, NATO operasyonlarına DEAŞ’a karşı savaşa yaptığı katkılar da buna dahil. Türkiye, ittifakımız için çok şey yapıyor ve verdiği bu destek son derece değerli.

Türkiye’nin 2021’de komutasını alacağı Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti’nin (VJTF) önemi nedir?

NATO’nun öncü kuvvetleri ya da diğer adıyla VJTF, sayısı 40 bin birliğe çıkarılan genişletilmiş NATO Mukabele Kuvvetleri’nin unsurlarından bir tanesi. VJTF, 5000 birlikten oluşan, çok dilli bir tugay. Bünyesinde kara, hava, deniz ve özel kuvvetler birlikleri yer alıyor. Birkaç gün içinde harekete geçmeye hazır bir askeri birlik olacak. Komutasını, Türkiye, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya ve İngiltere dönüşümlü olarak üstlenecek. Bu da Türkiye’nin Avrupa-Atlantik güvenliğine değerli katkılarının bir başka örneği.

HER MÜTTEFİK İSTEDİĞİ SİLAHI ALIR

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alıyor olması NATO’yu endişelendiriyor mu?

Hangi askeri teçhizatı alacağı, her müttefikin kendine kalmış bir kararıdır. NATO için önemli olan, müttefikler tarafından kullanılan teçhizatın birlikte çalışabilme kabiliyetine sahip olması. Operasyonlarımızı ve misyonlarımızı gerçekleştirirken, askeri güçlerimizin karşılıklı kullanılabilirliği, NATO için esastır. Diğer müttefik ülkelerden teçhizat satın almak genelde karşılıklı kullanılabilirliği ve güvenliği arttırıyor. Bundan dolayı, birlikte hava savunma sistemleri üretmek üzere Türkiye ile bir Fransız ve İtalyan konsorsiyumu arasında mutabakat anlaşması imzalanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum.

NATO TÜRKİYE İÇİN DE ÖNEMLİ

Türkiye’nin NATO’dan ve Batı ittifakından uzaklaştığına dair iddialar mevcut. Bunlar ne derece doğru? Türkiye’nin NATO için önemi nedir? 

Türkiye birçok sebepten dolayı çok uzun yıllardır NATO’nun son derece değerli bir müttefikidir. Sadece Rusya ve Karadeniz’e sınırı olan stratejik coğrafi konumundan dolayı değil, aynı zamanda güneyde Suriye ve Irak’la olan sınırından dolayı ve ortak güvenliğimize yaptığı çok sayıda katkıdan dolayı da bu böyle. Türkiye’nin güvenlik açısından zor bir dönemden geçtiğini görüyoruz ve NATO, Türkiye’yle dayanışma içindedir. Anlaşmamızın 5’inci maddesi olan güvenlik garantisi, ittifakımızın çekirdeğinde yer alıyor, bu da hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için demek. Biz Türkiye’yi güvenlik önlemleriyle destekliyoruz, buna AWACS gözlem uçağı, savaş gemisi devriyeleri ve tatbikatlar da dahil. Türkiye’nin sınırlarını Suriye’den gelen tehditlerden korumak için 2013’te yerleştirdiğimiz hava ve füze savunma sistemlerinin konuşlanması, bu yıl Türkiye’nin isteği üzerine bir yıl daha uzatıldı. NATO, yıllar boyunca Türkiye’de askeri altyapıyı fonlamak amacıyla milyarlar yatırdı. Dolayısıyla NATO Türkiye için, Türkiye de NATO için önemlidir.

HER MÜTTEFİK İSTEDİĞİ SİLAHI ALIR

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alıyor olması NATO’yu endişelendiriyor mu?

Hangi askeri teçhizatı alacağı, her müttefikin kendine kalmış bir kararıdır. NATO için önemli olan, müttefikler tarafından kullanılan teçhizatın birlikte çalışabilme kabiliyetine sahip olması. Operasyonlarımızı ve misyonlarımızı gerçekleştirirken, askeri güçlerimizin karşılıklı kullanılabilirliği, NATO için esastır. Diğer müttefik ülkelerden teçhizat satın almak genelde karşılıklı kullanılabilirliği ve güvenliği arttırıyor. Bundan dolayı, birlikte hava savunma sistemleri üretmek üzere Türkiye ile bir Fransız ve İtalyan konsorsiyumu arasında mutabakat anlaşması imzalanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum.

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