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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
02.12.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 5. madde NATO'nun çekirdeğidir

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 5. madde NATO'nun çekirdeğidir

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden NATO'nun 5. maddesinin ittifakın çekirdeğini oluşturduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman Birinci Televizyonuna (ARD) açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 5. maddeye ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Stoltenberg, şunları söyledi:

"5. madde NATO'nun çekirdeğidir. Bunun ardındaki düşünce şudur; hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Potansiyel düşmanlar, bir saldırının tüm ittifaka yapılmış olduğunu ve buna tüm ittifakın cevap vereceğini bildiğinde herhangi bir saldırı yapamaz. Hep birlikte dünyanın en büyük askeri gücüyüz. 5. madde anlaşmanın bir yükümlülüğü. Fransa'dan ve tüm müttefiklerinden bunun yanında durmalarını bekliyorum."

İttifak içinde farklı düşüncelere rağmen birlik çağrısı yapan Stoltenberg, Londra'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinden çıkacak mesajın da bu yönde olacağını dile getirdi.

Stoltenberg, ''Londra'daki zirvede, ticaret, iklim dönüşümü, İran ve Suriye'nin kuzeyindeki durum dahil tüm bu farklılıklara rağmen birlikte durduğumuz mesajı verilmeli. Temel konularda birbirimizi karşılıklı korumalı ve savunmalıyız. Bugünkü gibi güvensiz bir dönemde NATO gibi güçlü ve çoğulcu kurumların önemi artıyor. Farklı partileri, hükümetleri, bakış açıları ve sorunları olan 29 farklı ülkeyiz ancak temel mesajda hemfikiriz; birlikte duruyoruz." diye konuştu.

Macron, 6 Kasım'da The Economist dergisine verdiği röportajda, NATO'yu eleştirerek, birliğin beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemişti.

NATO Antlaşması'nın bir üyeye yapılan saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayan ve ortak savunma öngören 5'inci maddesine olan inancının sürüp sürmediği sorusuna da Macron, "bilmiyorum" yanıtını vermişti.

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