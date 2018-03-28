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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
28.03.2018 - 00:40, Son Güncelleme:

NATO da Rusya’ya misilleme açıkladı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
NATO da Rusya’ya misilleme açıkladı

DÜNYA genelinde 24 ülkenin, eski bir çifte ajanın İngiltere’de sinir gazı saldırısına uğramasından sorumlu tutulan Rusya’ya karşı koordineli tepki vererek çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından NATO da ek önlemleri devreye soktu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yedi Rus görevlinin NATO nezdindeki akreditasyonunun iptal edildiğini açıkladı.

NATO içindeki ve müttefik ülke başkentleri arasındaki yoğun danışmalar sonrasında alınan ek önlemler çerçevesinde, Rusya’nın NATO nezdindeki temsilciliğinin azami kapasitesinde de sınırlamaya gidildi. Bu çerçevede Rusya’nın misyonunda çalışabilecek azami kişi sayısı 30’dan 20’ye düşürüldü. Stoltenberg, üç akreditasyon başvurusunun da bloke edildiğini duyurdu. Stoltenberg, Rusya’ya karşı alınan önlemlerin bu ülkenin, diplomatlarını sınır dışı eden ülkelerde istihbarat çalışması yapmasını zorlaştıracağını söyledi.

TÜRKİYE DE ONAY VERDİ

NATO’da bir karar alınması için üye ülkeler arasında konsensüs gerekiyor. Bu da Rusya için devreye sokulan önlemlere bir NATO üyesi olan Türkiye’nin de yeşil ışık yaktığı anlamına geliyor. Ankara, aralarında ABD ve çok sayıda AB üyesinin de bulunduğu ülkelerce devreye sokulan koordineli sınır dışı kararına uymayacağını duyurmuştu.

İKİ ÜLKEDEN DAHA SINIR DIŞI KARARI
AJAN krizi nedeniyle önceki gün Rusya’ya diplomatik savaş ilan eden ABD ve Avrupa ülkelerine dün İrlanda ve Moldova da katıldı. İrlanda, Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alan 17’nci AB üyesi oldu. İrlanda, bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Moldova da ülkede bulunan üç Rus diplomatın bir hafta içinde ülkeden ayrılmasını talep etti. 4 Mart tarihinde İngiltere’nin Salisbury kentinde Londra için de ajanlık yapmış eski Rus istihbarat görevlisi 66 yaşındaki Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı sinir gazıyla zehirlenmişti. Batı ülkeleri, ‘diplomat’ kisvesi altında ajanlık yaptıkları gerekçesiyle Rus diplomatların sayısını azaltma kararı almıştı.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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