NATO da Rusya’ya misilleme açıkladı
DÜNYA genelinde 24 ülkenin, eski bir çifte ajanın İngiltere’de sinir gazı saldırısına uğramasından sorumlu tutulan Rusya’ya karşı koordineli tepki vererek çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından NATO da ek önlemleri devreye soktu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yedi Rus görevlinin NATO nezdindeki akreditasyonunun iptal edildiğini açıkladı.
NATO içindeki ve müttefik ülke başkentleri arasındaki yoğun danışmalar sonrasında alınan ek önlemler çerçevesinde, Rusya’nın NATO nezdindeki temsilciliğinin azami kapasitesinde de sınırlamaya gidildi. Bu çerçevede Rusya’nın misyonunda çalışabilecek azami kişi sayısı 30’dan 20’ye düşürüldü. Stoltenberg, üç akreditasyon başvurusunun da bloke edildiğini duyurdu. Stoltenberg, Rusya’ya karşı alınan önlemlerin bu ülkenin, diplomatlarını sınır dışı eden ülkelerde istihbarat çalışması yapmasını zorlaştıracağını söyledi.
TÜRKİYE DE ONAY VERDİ
NATO’da bir karar alınması için üye ülkeler arasında konsensüs gerekiyor. Bu da Rusya için devreye sokulan önlemlere bir NATO üyesi olan Türkiye’nin de yeşil ışık yaktığı anlamına geliyor. Ankara, aralarında ABD ve çok sayıda AB üyesinin de bulunduğu ülkelerce devreye sokulan koordineli sınır dışı kararına uymayacağını duyurmuştu.
İKİ ÜLKEDEN DAHA SINIR DIŞI KARARI
AJAN krizi nedeniyle önceki gün Rusya’ya diplomatik savaş ilan eden ABD ve Avrupa ülkelerine dün İrlanda ve Moldova da katıldı. İrlanda, Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alan 17’nci AB üyesi oldu. İrlanda, bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Moldova da ülkede bulunan üç Rus diplomatın bir hafta içinde ülkeden ayrılmasını talep etti. 4 Mart tarihinde İngiltere’nin Salisbury kentinde Londra için de ajanlık yapmış eski Rus istihbarat görevlisi 66 yaşındaki Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı sinir gazıyla zehirlenmişti. Batı ülkeleri, ‘diplomat’ kisvesi altında ajanlık yaptıkları gerekçesiyle Rus diplomatların sayısını azaltma kararı almıştı.
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