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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.12.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

NATO basın toplantısında çarpıcı detay! Herkes Türkiye'yi sordu...

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NATO basın toplantısında çarpıcı detay! Herkes Türkiye'yi sordu...

Londra’da yapılan NATO liderler zirvesi sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Sayın Erdoğan ile dün akşam çok verimli görüşmeler yaptık" dedi. Öte yandan basın toplantısına katılarak soru yönelten gazetecilerin büyük bir bölümü Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen görüşmeleri gündeme taşıdı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan NATO liderler zirvesi sona erdi. Zirve sonrası basının karşısına çıkan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirve hakkında açıklamalarda bulundu. Sözlerine NATO’nun 70. yılına atıf yaparak başlayan Stoltenberg, “Güvenlik ve savunmamızı borçlu olduğumuz NATO konuşup, karar alıp uygulayabildiğimiz tek platform olarak Avrupa ve Amerika kıtalarını birleştirmeye devam ediyor” dedi.

Gün boyu süren ve NATO üyesi 29 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren zirvede ele alınan başlıca konulara da değinen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun savunma bütçesinin arttırılmasının kararlaştırıldığını, Avrupa ve Kanada’nın katkılarıyla 130 milyar dolar eklendiğini, gelecek yıllarda bu bütçenin 400 milyar doları aşmasının hedeflendiğini söyledi.

GAZETECİLERİN GÜNDEMİNDE TÜRKİYE VARDI

Basın toplantısına katılarak soru yönelten gazetecilerin büyük bir bölümü Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen görüşmeleri gündeme taşıdı. İlk olarak Baltık Savunma Planı’na destek verip vermediğinin sorulması üzerine NATO Genel Sekreteri, “Sayın Erdoğan ile dün akşam çok verimli görüşmeler yaptık. Bugün de tüm üyeler revize edilmiş Baltık Savunma Planına desteklerini verdiler. Farklı ağızlardan yapılan açıklamaları yorumlamak benim işim değil. Ancak 5. maddenin herkes için geçerli olduğunu unutmayalım” dedi.

Terörle mücadele de NATO’nun Türkiye’yi daha fazla destekleyeceğini ima eden Stoltenberg, "Tüm müttefiklerimiz 5'inci maddeye olan bağlılıklarını yineledi. Bizim amacımız savaşmak değil, savaşları engellemektir. Bir müttefike saldırıldığında cevap verilecektir. 5'inci maddede bütün müttefiklerimizin anlaştığı üzerinde karar aldığını söyleyebilirim" dedi.

Bir soru üzerine YPG hakkında konuşan Stoltenberg, “YPG konusunda NATO üyeleri arasında görüş farklılıkları var ancak bu konu burada doğrudan görüşülmedi. NATO üyeleri bu konuyu kendi aralarında görüşecekler” demekle yetindi. Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı S 400 alımı için ise ‘Türkiye’nin kendi egemen bir kararıdır. Ancak bu silahlar asla NATO savunma sistemine entegre olamaz” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, “Zirvede ele alınan diğer konular hakkında da bilgiler veren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO liderler zirvesinde ayrıca terörle mücadelede ve DEAŞ’a karşı, Irak misyonu ve Afganistan misyonlarımıza da liderler sahip çıktı, hibrit tehditler, silahsızlanma fikirleri, Rusya ilişkiler, savunma gücümüzün arttırılması konuları ve NATO tarihinde ilk kez Çin’in yükselişi de ele alındı. Bizim güvenliğimize olan etkileri görüşüldü. Çin’in silahsızlanma konusundaki çabalara katılması için cesaretlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. Uzay 5. Operasyon alanı olarak tanımlandı” dedi.

Stoltenberg, “Rusya’yla ilgili önemli görüşmeler yapıldı. Güçlü bir caydırma ve savunma için çalışmaların arttırılmasına Rusya'yla iletişim kanallarının açık kalınmasına karar verildi" şeklinde konuştu.

Stoltenberg konuşmasının sonunda İngiltere’ye ev sahipliği için özellikle teşekkür etti ve NATO Liderler zirvesinin 2021 yılında yapılacağını belirtti.

Son dakika NATO Londra Bildirgesi yayımlandı
Son dakika! NATO Londra Bildirgesi yayımlandı!
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