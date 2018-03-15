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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerNATO 2017 raporunu açıkladı
Dünya NATO 2017 raporunu açıkladı
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Dünya
AA
15.03.2018 - 16:27, Son Güncelleme:

NATO 2017 raporunu açıkladı

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NATO 2017 raporunu açıkladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın geçen yılki faaliyetlerini kapsayan "2017 Yıllık Raporu" açıkladı.

Raporu Brüksel'deki NATO karargahında düzenlediği basın toplantısıyla tanıtan Stoltenberg, raporun ittifakın 2017 yılında savunmaya daha fazla yatırım yaptığını ortaya koyduğunu belirtti.

NATO'nun 2017 faaliyetleri hakkında genel bir değerlendirme yapan Stoltenberg, ittifakın doğu kanadına dört muharebe grubu konuşlandırdığını, Karadeniz'de varlığını güçlendirdiğini, hibrit ve siber saldırılara karşı direncini artırdığını, DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona üye olduğunu, Avrupa Birliği (AB) ile iş birliğini artırdığını, Irak'ta bir eğitim misyonu ve Karadağ'ın üyelik sürecini başlattığını hatırlattı.

SAVUNMA HARCAMALARI YÜZDE 5 ARTTI

NATO müttefiklerinin 2014 yılındaki savunma harcamaları taahhütlerinin ardından Avrupa ve Kanada genelinde savunma harcamalarının artmaya devam ettiğine dikkati çeken Stoltenberg, "Son üç yıldır Avrupa ve Kanada genelinde savunma harcamaları artmaya devam ediyor. Bu ittifaka toplam 46 milyar dolar katkı sağlamıştır. 2017 yılında Avrupalı müttefikler ve Kanada savunma harcamalarını yüzde 5 arttırmıştır." ifadelerini kullandı.

"NATO'NUN KARŞILAŞTIĞI TEMEL SINAMALARDAN BİRİ RUSYA'NIN DAVRANIŞLARI"

NATO'nun karşılaştığı temel sınamalardan birinin Rusya'nın davranışları olduğunu belirten Stoltenberg, İngiltere'nin çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiğine ilişkin olay hakkında şu ifadeleri kullandı:
"NATO'nun kuruluşundan beri ittifak topraklarında ilk kez sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal kullanılmıştır. Tüm müttefikler bu saldırının uluslararası kural ve anlaşmaları ihlal ettiği konusunda mutabıktır. Bu kabul edilemez, medeni bir dünyada yeri yoktur. Kuzey Atlantik Konseyinin de dün belirttiği gibi, tüm müttefikler İngiltere'yle dayanışma içindedir."

Stoltenberg, müttefiklerin İngiltere'ye konuya ilişkin süren araştırmada gerekli desteği vermeye hazır olduğunu, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la Brüksel'de pazartesi günü bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.
İngiltere'nin Salisbury kentinde gerçekleşen saldırının Rusya'nın bir süredir devam eden ihtiyatsız davranışlarının bir parçası olduğunu dile getiren Stoltenberg, NATO'nun Rusya'nın faaliyetlerine adım adım karşılık vermeyeceğini söyledi. Stoltenberg, "Yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz. Yeni bir silahlanma yarışı içine sürüklenmek istemiyoruz." diye konuştu.

Saldırı bağlamında NATO'nun 5'inci maddeyi işletip işletmeyeceğinin sorulması üzerine ise Stoltenberg, İngiltere'den bu yönde talep gelmediğini belirterek, "Ölçülü ve orantılı bir şekilde tepki vermek önem taşıyor." dedi.

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