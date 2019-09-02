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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
02.09.2019 - 23:35, Son Güncelleme:

Nasrallah'tan İsrail'e tehdit: Saldırırsanız, en derinlerdeki noktalarınıza saldırı düzenleyeceğiz

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Nasrallah'tan İsrail'e tehdit: Saldırırsanız, en derinlerdeki noktalarınıza saldırı düzenleyeceğiz

Lübnan'daki Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in saldırması durumunda karşılık vereceklerini söyledi.

Televizyon konuşmasında açıklamalarda bulunan Nasrallah, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonun, geçen hafta Suriye'deki iki Hizbullah elemanına ve güneydeki silahlı iki insansız hava aracının operasyonlarına cevap olarak yapıldığını belirtti.

Nasrallah, İsrail'i muhtemel saldırılarına karşı tehdit ederek "Saldırırsanız, en derinlerdeki noktalarınıza saldırı düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gecikmenin sebebine ilişkin Nasrallah, Hizbullah'ın cevap mahiyetinde saldırının gece değil özellikle gündüz operasyon düzenlemeyi planladığını vurguladı.

Nasrallahtan İsraile tehdit: Saldırırsanız, en derinlerdeki noktalarınıza saldırı düzenleyeceğiz

ARTIK KESİNLİKLE KIRMIZI ÇİZGİMİZ YOK

Yeşil Hat üzerinde operasyon gerçekleştirdiklerini dile getiren Nasrallah, bunun 1948 toprakları üzerinde olduğunu en büyük kırmızı çizginin bu olduğunu belirterek "Artık kesinlikle kırmızı çizgimiz yok." dedi.

NE OLMUŞTU?

Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Nasrallah, konuya ilişkin açıklamasında, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in aynı gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vurması sonucu Hizbullah mensubu 2 kişinin öldüğü bilgisini de paylaşan Nasrallah, bunun karşılıksız kalmayacağını söylemişti.

Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevziler ise 26 Ağustos'ta gece saatlerinde üç hava saldırısıyla vurulmuştu.

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