Nasrallah: ABD bizimle iletişim kurmaya çalışıyor
Lübnan’da üslü Şii Hizbullah örgütünün Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD’nin Hizbullah ile iletişim kanalları açmaya çalıştığını söyledi.
Nasrallah, Lübnan’daki yerel bir televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, Hizbullah’ın caydırıcılığının İsrail’in Lübnan’a yeni bir savaş başlatmasına engel olduğunu savundu. İsrail’in Lübnan’ın deniz ve hava sahalarına yönelik tekrarlanan ihlallerini de hatırlatan Nasrallah, devlet bu konuda herhangi bir adım atmadığından kendilerinin konuyu gözden geçirebileceklerine işaret etti. Filistin’e dayatılan “Yüzyılın Anlaşması”na da değinen Nasrallah, söz konusu anlaşmanın başarı faktörlerinden yoksun olduğundan başarısızlıkla sonuçlanacağını ifade etti. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) 9 Temmuz’da yapılan yazılı açıklamada, Lübnan Parlamentosu’ndaki 2 Hizbullah milletvekilinin ilk kez yaptırım listesine eklendiği duyurulmuştu. ABD yönetiminin 2017’den bu yana 50’den fazla Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldığı belirtiliyor.
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