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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: DHA
17.06.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

NASA'nın uydu yarışmasına Türk üniversiteleri damga vurdu

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NASA'nın uydu yarışmasına Türk üniversiteleri damga vurdu

Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) iş birliğiyle düzenlenen dünyanın en prestijli model uydu yarışması CanSat'ta, Türk üniversiteleri başarılarıyla ön plana çıktı.

Teksas'ta düzenlenen ve California, Arizona State ve Manchester gibi dünyanın çeşitli üniversitelerinin katıldığı yarışmada 40 takım arasından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Apis takımı birinci olarak şampiyonluğa ulaşırken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay takımı ikinci oldu.       

Dünyanın en prestijli model uydu yarışması olarak gösterilen ve 14 yıldır aralıksız olarak düzenlenen CanSat'ta ayrıca, Çankaya Üniversitesi 5, İstanbul Gedik Üniversitesi 7, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 13, Başkent Üniversitesi 14, İstanbul Şehir Üniversitesi 15, Gebze Teknik Üniversitesi 17 ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi 18. oldu.       

"BİRİNCİ OLMANIN VAKTİ GELMİŞTİ"       

İTÜ APİS Ar-Ge takım lideri Aykut Üçtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk üniversitelerinin uluslararası yarışmalara büyük önem verdiğini ve bu yarışmalarda ülkeyi en iyi şekilde temsil ederek diğer ülkelere göre geri planla olunmadığını gösterdiğini söyledi.       

NASAnın uydu yarışmasına Türk üniversiteleri damga vurdu

Geçen sene düzenlenen yarışmada da Türk üniversitelerinin önemli başarılar gösterdiğini ve elde ettikleri şampiyonlukla bu başarıyı daha ileri taşıdıklarını belirten Üçtepe, şunları kaydetti:       

"Bu yarışmaya dördüncü kez katılıyoruz. Bundan önceki yıllarda 2016'da 9, 2017'de 4, geçen sene üçüncü olmuştuk. Artık birinci olmanın vakti geldi diye düşünüyorduk. Önceki yıllara göre ayakları daha yere sağlam basan bir ekiple yola çıktık. Bütün testlerimizi yaptık ve önlemlerimizi aldık. Bu süreçte bazı sıkıntılar da yaşadık. Yarışmaya gelmeden yirmi önce uydumuz kayboldu ve uyduyu baştan yapmak durumunda kaldık. Son gece devremizin bir yolu yanmasına rağmen her şeyi hızlıca halledip birinci olduk.       

Proje kapsamında yazdığımız bütün programlardan, tasarım aşamalarına kadar her şey takımdaki arkadaşlarımızın eseri. Daha büyük ve ülkemize katma değer sağlayacak projelerde yer almayı düşünüyoruz. Elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."        

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ DÜNYANIN İLERİ GELEN ÜNİVERSİTELERİNİ GERİDE BIRAKTI 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay takımı kaptanı Muzaffer Duysal da, bir yıl boyunca çok yoğun çalıştıklarını belirterek, bu sayede yarışmada ikinci olarak dünyanın en iyi üniversitelerini geride bıraktıklarını ifade etti.        

Yarışmaya 33 kişilik bir ekiple hazırlandıklarını ve geçen sene de dünya ikincisi olduklarını dile getiren Duysal, şöyle konuştu:       

"Bu sene dünya şampiyonu olmayı hedefliyorduk. İstanbul Teknik Üniversitesi 0,077 puan farkıyla birinci oldu. Çok az puan farkıyla bir Türk takımına kaybettik, bu nedenle ülkemiz adına mutluyuz. Çok fazla Türk üniversitesi var bu yarışma iyi bir yarışma değil gibi bir algı oluşsa da aslında tam tersi. Türk üniversiteleri çok iyi başarı gösteriyor ve dünyanın çok iyi üniversitelerini eliyor.       

NASAnın uydu yarışmasına Türk üniversiteleri damga vurdu

Bu sene 84 üniversite başvurdu ve ilk aşamada bir eleme gerçekleştirilerek 40 üniversite ABD'ye davet edildi. Bu süreçte dünyanın önde gelen birçok üniversitesi elendi. Türk üniversitelerinin bu noktada çok önemli bir başarısı var ve bu başarı giderek artıyor. Bu durumdan çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Ayrıca, üniversitemize, rektörümüze, dekanımıza, danışman hocalarımıza desteği için çok teşekkür ediyoruz. Oldukça maliyetli olan bu yarışmada bize sponsorluklarıyla destek oldukları için TUSAŞ, TAI ve Erdemir'e çok teşekkür ediyoruz."       

 

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