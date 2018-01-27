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    NASA'nın fotoğrafları, Jüpiter'i gözler önüne serdi

    Hürriyet Haber
    27.01.2018 - 10:17 | Son Güncelleme:

    Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'in yörüngesindeki mesaisine devam eden NASA'nın uzay aracı, Güneş Sistemi'nin gaz devinin korkunç fırtınalarını gösteren iki yeni fotoğraf gönderdi.

    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Jüpiter'in yörüngesindeki çalışmalarına devam eden uzay aracı Juno, Güneş Sistemimizin en büyük gezegeninin ihtişamını gözler önüne seren iki yeni fotoğraf gönderdi.

    ​Paylaşılan ilk fotoğraf Jüpiter'in ekvatoruna ait. İkinci fotoğraf ise Jüpiter'in Güney Kutbu'nu gösteriyor.


    ​NASA uzayın keşfi serüveninde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile kamuoyunun beğenisine sunuyor.

    Etiketler: NASA , ABD
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