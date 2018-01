NASA'nın fotoğrafları, Jüpiter'i gözler önüne serdi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Jüpiter'in yörüngesindeki çalışmalarına devam eden uzay aracı Juno, Güneş Sistemimizin en büyük gezegeninin ihtişamını gözler önüne seren iki yeni fotoğraf gönderdi.

​Paylaşılan ilk fotoğraf Jüpiter'in ekvatoruna ait. İkinci fotoğraf ise Jüpiter'in Güney Kutbu'nu gösteriyor.

The view from here. This color-enhanced image of #Jupiter’s swirling south polar region was captured during my latest flyby of the gas giant planet https://t.co/l8Oiqxdf0B pic.twitter.com/PgFV47BeWq