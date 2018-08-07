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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
07.08.2018 - 08:11, Son Güncelleme:

NASA uzaydan görüntüledi, California eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor

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NASA uzaydan görüntüledi, California eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor

ABD'nin California eyaleti, geçen hafta kuzey bölgesinde çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan alevler nedeniyle tarihinin en büyük yangın felaketiyle mücadele ediyor. Diğer yandan NASA ise yangının büyüklüğünü göstermek adına uzaydan çekilen görüntüleri dünyayla paylaştı.

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  • Californiadaki dev yangın uzaydan böyle görüntülendi
  • Californiadaki dev yangın uzaydan böyle görüntülendi
  • Californiadaki dev yangın uzaydan böyle görüntülendi
  • Californiadaki dev yangın uzaydan böyle görüntülendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Mendocino Milli Ormanı sınırı ve Lake ile Colusa bölgeleri arasındaki sınır bölgesi boyunca etkili olan alevler bin 148 kilometrekareden fazla ormanlık alan ve çayırın yanmasına yol açtı.

Hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde 43 dereceye kadar çıkmasının beklendiği eyalette 16 farklı bölgede etkili olan yangınların daha fazla büyümesinden endişe duyuluyor.

California'da yangınla mücadele çalışmalarına 14 binden fazla itfaiyeci katılıyor. 

NASA uzaydan görüntüledi, California eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor

Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7'ye yükseldi.

Ayrıca, geçen haftadan bu yana binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Trump eyalet yetkililerini ve itfaiyecileri suçladı

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yangınların büyümesinden eyalet yetkililerini ve itfaiyecileri sorumlu tuttu.

NASA uzaydan görüntüledi, California eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor

Trump, yangınların "eyaletin kötü çevre politikaları yüzünden büyüdüğünü" ve "suyun gerektiği gibi kullanılmayarak Pasifik Okyanusu'na yönlendirilmesi nedeniyle daha da kötü bir hal aldığını" savundu.

Eyalet yetkilileri ve yangın söndürme uzmanları ise Trump'a cevap vermekte gecikmedi ve "yangınları söndürmek için yeterli suyun bulunduğunu", ayrıca "şiddetli ve yıkıcı yangınlara iklim değişikliğinin neden olduğunu" ifade etti.

NASA uzaydan görüntüledi, California eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor


NASA UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDİ

Diğer yandan NASA, yerden binlerce metre yükseklikte dev yangının görüntülerini Instagram hesabı üzerinden yayınladı. Yangının büyüklüğü ve dehşeti uzaydan dahi çok rahat bir şekilde görülebiliyor.

 

 

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