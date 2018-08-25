NASA TÃ¼rkiye ile ilgili tarihi hatayÄ± dÃ¼zeltti

NASA Türkiye ile ilgili tarihi hatayÄ± düzeltti!
Sosyal medya hesabÄ±nda Van GÃ¶lÃ¼â€™nÃ¼n uzaydan Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ±nÄ± â€™Himalayalarâ€™da karla kaplÄ± bir gÃ¶lâ€™ diye paylaÅŸan UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu (ISS), tepkiler Ã¼zerine bu hatayÄ± dÃ¼zeltti.
Instagram hesabÄ±nda 1 Åžubat 2015 tarihinde bir NASA astronotu tarafÄ±ndan Van GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n uzaydan Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ±nÄ± 'Himalayalar'da karla kaplÄ± bir gÃ¶l' diye paylaÅŸan ISS, DÃ¼z DÃ¼nya DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± DoÄŸukan Ã–zkan'Ä±n Ã¶rgÃ¼tlediÄŸi TÃ¼rk sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n tepkisinin ardÄ±ndan bu hatayÄ± aradan geÃ§en 3,5 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zeltti. Van GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n fotoÄŸrafÄ±na 'Bu baÅŸlÄ±k dÃ¼zeltilmiÅŸtir' ifadesi ekleyen ISS, hatayÄ± bildiren sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±na da teÅŸekkÃ¼r etti. Konuya iliÅŸkin konuÅŸan Dernek BaÅŸkanÄ± Ã–zkan, uzay bilimleriyle ilgili araÅŸtÄ±rmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, TÃ¼rkiye'de bu konuda faaliyet gÃ¶steren kurumlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yer almak istediÄŸini sÃ¶yledi.
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