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    NASA en uzaktan çekilen fotoğrafı paylaştı

    Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Şubat (DHA)
    11.02.2018 - 19:23 | Son Güncelleme:

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), şu ana kadar en uzaktan çekilen fotoğrafı paylaştı.

    NASA'ya ait olan New Horizons uzay aracı, 6.06 milyar kilometre uzaklıktaki Kuiper Kuşağı'nın fotoğrafını çekerek, şu ana kadar en uzaktan çekilen fotoğrafı ortaya çıkardı. New Horizons güneş sistemimizden dış gezegenlere ulaşabilen beşinci uzay aracıyken, NASA tarafından paylaşılan fotoğraf aynı zamanda Kuiper Kuşağındaki nesnelerin "en belirgin görüntüsü" olarak adlandırıldı.

    NASA görüntünün paylaşılmasının ardından fotoğrafı çeken New Horizons uzay aracının, Kuiper Kuşağındaki çalışmalarına devam edeceğini ve nesnelerin şekilleri ve yüzeyleri hakkında daha fazla bilgi toplayacağını umduğunu duyurdu.

    Etiketler: New Horizons , NASA , Kuiper Kuşağı
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