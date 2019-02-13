NASA: Dünya genelinde yeşil alan son 20 yılda yüzde 5 arttı
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Dünya'nın 90'lı yıllara nazaran günümüzde çok daha yeşil bir gezegen haline geldiğini duyurdu.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın resmi Twitter hesabından paylaştığı görselin altına "Bitkiseverlere güzel haber. Dünya 20 yıl önceye göre daha yeşil bir yer. NASAEarth uydularından elde edilen veriler ağırlıklı olarak Çin ve Hindistan'daki beşeri faaliyetlerin gezegeni yeşillendirdiğini gösteriyor." notu yazıldı.
20 yıl boyunca Dünya çapında her gün aynı bölgelerin 4 fotoğrafını çekerek ortaya çıkarılan NASA verileri, Dünya genelindeki yeşil alanın son 20 yılda yüzde 5 arttığını ve Amazon Ormanları büyüklüğünde yeni yeşil bölgenin oluşturulduğunu gösteriyor.
Çin yeşil alanda yüzde 10'luk artışla listenin birinci sırasına yerleşti. Çin'i yüzde 6.5 artışla Hindistan, yüzde 4.5 artışla Avrupa Birliği, yüzde 4 artışla Kanada ve Rusya, yüzde 3.7'yle Avustralya, yüzde 3'le ABD, Yüzde 2.4'le Meksika, yüzde 1'le Arjantin, Brezilya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve yüzde 0.5'le Endonezya izledi.
Dünya genelinde yeşil alan artış oranı yüzde 2.3 oldu.
NASA tarafından açıklanan raporda, Çin'deki yüksek artışın sebebinin hükümetin izlediği orman politikaları olduğu bilgisine yer verildi.
Yeşil alan artışında zirveye oturan Çin meyve, sebze ve bakliyat ürünlerinin verimliliğinde de 2000 yılından bu yana yüzde 35-40 civarında artış sağladı.
NASA verileri Dünya'nın geleceği adına oldukça iyi bir gelişme olarak görülse de özellikle Endonezya ve Brezilya'da tropikal ormanlarda yaşanan kaybın ekosisteme verdiği zararı hesaba katılmadığı bildirildi.
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