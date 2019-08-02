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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
02.08.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

NASA bilim kadını İrlanda güzeli seçildi

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çalışanı, bilim kadını Fionnghuala O’Reilly 2019 İrlanda güzeli seçildi.

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  • NASA bilim kadını İrlanda güzeli seçildi
  • NASA bilim kadını İrlanda güzeli seçildi
  • NASA bilim kadını İrlanda güzeli seçildi
  • NASA bilim kadını İrlanda güzeli seçildi
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Miss İrlanda 2019 Güzellik Yarışması’nın birincisi belli oldu. 28 kişinin birincilik tacı için yarıştığı Miss İrlanda 2019’un birincisi bilim kadını Fionnghuala O’Reilly oldu.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de yaşayan bilim kadını, kodlayıcı ve model olan 25 yaşındaki Fionnghuala O’Reilly, tacını 2018 İrlanda güzeli Grinne Gallanagh’dan aldı.

O’Reilly 70 bin euro'luk ödülün yanı sıra ülkesini Miss Universe’de temsil edecek.

Yarışmada birinciliği elde eden O’Reilly ülkesinde hayırsever kimliğiyle de biliniyor.

İrlanda’nın en güzeli seçilen O’Reilly, “Kendimi rüyada gibi hissediyorum. Bu kuşak ve tacı giymek çok heyecan verici” dedi.

Gelecek planlarından bahseden O’Reilly, “Bilimdeki kadın sayısını artırmak istiyorum. Kadınların her alanda başarılı olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

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