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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.05.2019 - 18:25, Son Güncelleme:

NASA, Ay'a kadın astronot çıkaracak

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NASA, Ay'a kadın astronot çıkaracak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, 2024 yılına kadar Ay yüzeyine bir kadın astronot çıkaracağını açıkladı.

Teknoloji haberleri sitesi The Verge'de yer alan habere göre, NASA Direktörü Jim Bridenstine, 2024'e kadar gerçekleştirilmesi planlanan yeni Ay görevi kapsamında dünyanın uydusuna ayak basacak ilk astronotun kadın olacağını duyurdu.

Bridenstine, yeni göreve ABD'li astronot Neil Armstrong'un Ay'a ilk kez ayak bastığı "Apollo" görevine atıfla, Yunan mitolojisindeki tanrı Apollo'nun
kız kardeşi Artemis'in adının verildiğini belirtti.

"Artemis" görevi kapsamında 1 kadın ve 1 erkek astronotun sırayla Ay yüzeyine ayak basmasının planlandığını ifade eden Bridenstine, "Benim 11 yaşında bir kızım var. Onun da kendisini Ay'a ayak basmaya aday bir rolde görmesini arzu ediyorum." dedi.

NASA, Apollo görevi kapsamında 1969-1972 yıllarında Ay'a 12 astronot çıkarmıştı. Bunların tamamı erkek astronotlardı.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) adına "Vostok 6" mekiğiyle 16 Haziran 1963'te yörüngede yolculuk yapan kozmonot Valentina Tereşkova, uzaya çıkan ilk kadın unvanını aldı.

Uzaya çıkan ilk ABD'li kadın ise 1983 yılında Challenger mekiği ile uzaya giden Sally Kristen Ride olmuştu.

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