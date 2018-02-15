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    Nahles’den Merkel’e ‘mitolojik’ mesaj

    Reuters
    15.02.2018 - 13:23 | Son Güncelleme:

    Almanya’da Başbakan Angela Merkel ile koalisyon kuracak olan Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yeni başkanı olması beklenen Andrea Nahles, hükümet politikalarına karşı çıkacaklarını ve Merkel’in siyasi kariyerinin sonuna yaklaştığını söyledi.

    MERKEL’in lideri olduğu muhafazakar blokla iktidar ortaklığının yenilenmesi kararının akıbeti, SPD üyelerinin postayla verecekleri oyların 4 Mart’ta açıklanmasıyla belli olacak.
    Nahles, dün Kuzey Ren Westfalya eyaletinde yaptığı konuşmada, SPD’nin koalisyon içinde, kendi politikaları için mücadele ederek gücünü tekrar kazanabileceğini söyledi. Nahles, “Bu hükümetten kaçmayacağız. Kendi politika önerilerimizi getireceğiz. Bilinçli olarak Merkel’e karşı çıkacağız” dedi.
    Nahles, Nordik mitolojide tanrıların ölümü ve ardından yeni bir düzenin ortaya çıkmasını ifade eden bir deyimi kullanarak, “(Merkel) dünyanın en güçlü kadını olabilir ama ‘tanrıların
    alacakaranlığı’ başladı” dedi.

    ‘EVET’ VERMEYE ÇAĞIRDI
    Nahles’in 22 Nisan’da yapılacak olağanüstü kongrede SPD’nin liderliğine seçilmesi bekleniyor.
    “(Merkel) kendi partisi tarafından sayıyla mağlup ilan edilmek üzere. Yenilenme fırsatı karşımızda duruyor.”
    Nahles’in çatışmacı ifadeleri yeni koalisyonun, Merkel’in 12 yıllık iktidarını oluşturan, Almanya’nın en büyük iki partisi arasındaki evlilik gibi uyumlu geçmeyeceğini gösteriyor.
    Nahles, 464 bin SPD üyesini, 20 Şubat’ta başlayacak postayla oy verme süresinde, dört yıl için yapılan koalisyon programına evet demeye çağırdı.
    Eğer SPD anlaşmayı reddederse, parlamento seçimleri muhtemelen yenilenecek.

    Etiketler: Andrea Nahles , Angela Merkel , avrupadan haberler
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